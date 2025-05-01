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火箭鎖定柯瑞拇指傷勢「猛攻」　勇士教頭柯爾轟NBA規則超蠢

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在G5賽前被拍到右手拇指嚴重腫脹，為固定受傷部位，繃帶從他的拇指一路纏到手腕，對手火箭整場瘋狂針對他的右手拇指「猛攻」，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後怒轟聯盟現行對「出手後接觸」的裁定邏輯過於寬鬆，「30支球隊的教練都覺得這根本是笑話。」

柯瑞首輪系列賽場均能砍23.4分，投籃命中率高達48.8%、三分也有39.6%，雖然表面看起來狀態「正常」，但他的右手拇指從元旦扭傷以來反覆惡化，G5整隻手都包著繃帶咬牙上陣。他全場12投4中僅拿13分，火箭包括「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）、新星湯普森（Amen Thompson）與長人森根（Alperen Şengun）皆多次藉機「接觸」他的右手拇指。

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「每次柯瑞出手，他的手都被打一下，但這些基本上都在規則內。」勇士主帥柯爾怒批，「所以現在聯盟就是允許這樣。說真的，我們這30支球隊的教練，沒有人覺得這合理。」

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞右手拇指纏繃帶硬撐出戰，整場12投僅中4。（圖／達志影像／美聯社）

根據聯盟規則，防守者在出手後允許「最小程度的接觸」，但這部分由裁判主觀判斷，火箭顯然不是走溫和路線。柯瑞則表示，自己可以理解裁判在判斷上的困難，但也強調，「當我說那是犯規，那就是犯規。」

「你不能太在意這些。你可以抱怨，但如果你被這種事影響，就沒辦法專注出手。我努力兩件事都做：一邊投進，一邊讓他們知道我被犯規了。」

柯爾補充，聯盟現有規則甚至允許裁判依情況升級為惡意犯規，「如果有人刻意揮手打人，裁判是可以吹的，這問題整季都在發生。我們會透過正式管道處理，可能得等夏天才能改。」

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭不斷藉機接觸柯瑞受傷的右手拇指，主帥柯爾對聯盟現行判規極為不滿。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA勇士Stephen CurrySteve Kerr火箭Dillon Brooks

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