火箭鎖定柯瑞拇指傷勢「猛攻」　勇士教頭柯爾轟NBA規則超蠢

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在G5賽前被拍到右手拇指嚴重腫脹,為固定受傷部位,繃帶從他的拇指一路纏到手腕,對手火箭整場瘋狂針對他的右手拇指「猛攻」,總教練柯爾(Steve Kerr)賽後怒轟聯盟現行對「出手後接觸」的裁定邏輯過於寬鬆,「30支球隊的教練都覺得這根本是笑話。」

"It's the dumbest thing I've ever heard, but we have to take it through the league process to get that changed."



Kerr wants to see rule a change after the Rockets went at Steph's thumb all night pic.twitter.com/U2GmUF3ZmD