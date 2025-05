湖人又首輪出局！遭退貨中鋒秒發笑臉　蟻人近2年淘汰KD、詹皇

▲被湖人退貨的黃蜂長人威廉斯賽後發文引起熱議。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人今(1)日在季後賽首輪G5落敗、1勝4敗連2年止步首輪。在季中交易時遭洛城「退貨」的黃蜂中鋒威廉斯(Mark Williams)賽後秒發「笑臉」表情符號,引起熱議。值得一提的是,灰狼艾德華茲(Anthony Edwards)近2年在季後賽連續淘汰杜蘭特(Kevin Durant)、詹姆斯(LeBron James)等超級巨星前輩,被看好成為下一個NBA門面。

西區第6種子灰狼G5以103比96擊敗第3種子湖人,系列賽4勝1敗晉級次輪。灰狼此役幾乎全方位壓制湖人,籃板總數54比17;助攻25比24;防守端也展現威力,送出8抄截、5阻攻,湖人則僅有5抄截、1阻攻。

▲艾德華茲一步步打下自己的傳奇,被看好成為NBA新一代門面球星。(圖/達志影像/美聯社)

失誤部分,湖人15次失誤讓對手轉換成16分,自己則靠對方11次失誤拿到11分。灰狼快攻得分12比11略占上風,油漆區得分則以56比40大幅領先,並靠著進攻籃板創造出20分的二波進攻得分,湖人僅有10分,成為勝負的關鍵。

湖人連2年季後賽止步首輪,賽後黃蜂中鋒威廉斯秒發了一個「笑臉」表情符號。紫金大軍季中曾與夏洛特達成交易,最終卻以體檢未過為由「喊卡」,被「退貨」的威廉斯顯然對此非常介意。

Ant celebrates and gets daps from Bron after Minnesota advances ???? pic.twitter.com/oxHgX5F02N