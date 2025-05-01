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湖人又首輪出局！遭退貨中鋒秒發笑臉　蟻人近2年淘汰KD、詹皇

▲▼黃蜂長人威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲被湖人退貨的黃蜂長人威廉斯賽後發文引起熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（1）日在季後賽首輪G5落敗、1勝4敗連2年止步首輪。在季中交易時遭洛城「退貨」的黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams）賽後秒發「笑臉」表情符號，引起熱議。值得一提的是，灰狼艾德華茲（Anthony Edwards）近2年在季後賽連續淘汰杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）等超級巨星前輩，被看好成為下一個NBA門面。

西區第6種子灰狼G5以103比96擊敗第3種子湖人，系列賽4勝1敗晉級次輪。灰狼此役幾乎全方位壓制湖人，籃板總數54比17；助攻25比24；防守端也展現威力，送出8抄截、5阻攻，湖人則僅有5抄截、1阻攻。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲一步步打下自己的傳奇，被看好成為NBA新一代門面球星。（圖／達志影像／美聯社）

失誤部分，湖人15次失誤讓對手轉換成16分，自己則靠對方11次失誤拿到11分。灰狼快攻得分12比11略占上風，油漆區得分則以56比40大幅領先，並靠著進攻籃板創造出20分的二波進攻得分，湖人僅有10分，成為勝負的關鍵。

湖人連2年季後賽止步首輪，賽後黃蜂中鋒威廉斯秒發了一個「笑臉」表情符號。紫金大軍季中曾與夏洛特達成交易，最終卻以體檢未過為由「喊卡」，被「退貨」的威廉斯顯然對此非常介意。

值得一提的是，灰狼23歲當家球星「蟻人」艾德華茲連2年在季後賽淘汰超級巨星前輩，去年他率隊橫掃杜蘭特（Kevin Durant）領軍的太陽，今年則是4比1淘汰詹姆斯。美國媒體《ClutchPoints》直言，「NBA的新門面已經誕生，他的名字叫艾德華茲」、「他讓明尼蘇達每次他一踏上球場，就像是一支真正的奪冠強權」。

關鍵字： 籃球NBA明尼蘇達灰狼Anthony Edwards湖人詹姆斯詹皇黃蜂威廉斯

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