快訊／勇士G5被打爆落敗！火箭成功續命　末節衝突1人被趕出場

記者游郁香/綜合報導

勇士G5來到火箭主場力拚「關門」,上半場卻一度落後達30分,創下此系列賽最大分差。賽前被拍到右手拇指關節嚴重腫脹的天王柯瑞(Stephen Curry),因為球隊大幅落後,僅打了23分鐘就退場。末節場上一度爆發衝突,灣區大軍終場以116比131慘敗,休士頓追到2勝3敗,將戰線延長到G6。

▲勇士G5沒能成功關門,柯瑞僅打了23分鐘。(圖/達志影像/美聯社)

面臨「背水一戰」的西區第2種子火箭,開賽就火力全開,以一波20比8猛攻下馬威,帶著拇指傷勢奮戰的柯瑞則在首節進行不到4分鐘就領到2次犯規,勇士今(1)日在豐田中心手感盡失,在陷入13比31、18分落後之下,教練團緊急喊出暫停。

火箭首節17投11中、三分9投5中,在罰球線上則是13罰13中的完美表現,單節灌進本系列單節最高的40分。他們前4戰、16節賽事中,僅2度單節突破30分,這場比賽強勢開局改寫紀錄,帶著40比24、16分領先結束第1節。

勇士首節1罰未得, 進入第2節後,開局又被轟出18比0攻勢,一度以24比54落後達30分,這是此系列賽的最大分差。柯瑞直到次節還剩6分03秒才命中本場首顆進球,他上半場10投僅3中拿下11分、6助攻,三分8投3中;帶傷拚戰的巴特勒(Jimmy Butler)則是7投1中僅6分進帳。

Amen Thompson had THREE OF HIS FIVE first half steals on Stephen Curry in Game 5 ????



Thompson also blocked Curry once in the half & is helping to hold him to 3/11 FGM ???? pic.twitter.com/W18ZIDFCPd — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 1, 2025

火箭前2節合計36投25中,命中率直逼7成,且已獲得20次罰球機會,上半場打完取得76比49、27分大幅領先。勇士則發生10次失誤,被對手轉換成13分。 休士頓新星湯普森(Amen Thompson)對柯瑞造成極大壓力,光是上半場就有5抄截,其中3次都是抄走「咖哩大神」的球,並賞給對方一記火鍋。

根據統計,22歲的湯普森是NBA季後賽史上在半場至少攻下10分、5抄截的球員中最年輕的一位。

Steph Curry, Draymond Green, Jimmy Butler and the rest of the Warriors starters have been benched midway through the 3rd quarter as they trail the Rockets by 29 in Game 5. pic.twitter.com/JrkBJf6Ws9 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2025

勇士第3節雖攻下31分,但沒能封鎖火箭火力之下,前3節打完依舊是80比107大幅落後。灣區主帥柯爾(Steve Kerr)在第3節中段就把主力柯瑞、巴特勒和格林(Draymond Green)換下場。

The Warriors have cut it to 13 against the Rockets after a 25-7 run ????



4:14 remaining in the 4th quarter of Game 5. pic.twitter.com/gWzfvUVpUs — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 1, 2025

眼看比賽已經失去懸念,灣區大軍決勝節卻打出一波25比7的攻勢,將落後差距縮小至13分,在最後4分14秒,場上還出現火爆場面,火箭「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)飛出界外後,休士頓眾將對勇士替補射手斯賓塞(Pat Spencer)相當不滿。

森根(Alperen Sengun)上前與斯賓塞「面對面」理論時,傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)猛力將森根推開。最終裁判將「頭槌」對手的斯賓塞趕出場,傑克森-戴維斯與森根各吞1次技術犯規。不過勇士最終沒能上演奇蹟逆轉,火箭以131比116贏球,將戰線拉長到G6。

火箭今日先發5人得分都上雙,范弗利特攻下26分最高,湯普森拿25分,布魯克斯也有24分進帳。勇士以從板凳出發的小將穆迪飆出25分最高,柯瑞上場23分鐘繳出13分、7助攻。

▲▼火箭與勇士第4節爆發肢體衝突。(圖/達志影像/美聯社)