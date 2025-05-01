柯瑞拇指嚴重腫脹！　勇士拚G5關門半場卻一度落後30分

Stephen Curry has been playing with a BADLY bruised knuckle on his shooting hand in the first round series vs. Houston & is still getting buckets! ????



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記者游郁香／綜合報導

勇士G5來到火箭主場力拚「關門」，卻在開賽就被打出20比8的猛攻，次節更一度陷入24比54、30分落後，創下此系列賽最大分差。值得一提的是，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）賽前被拍到慣用的右手拇指關節嚴重腫脹，他前2節10投僅3中，勇士上半場打完49比76、被拉開多達27分差距。

▲勇士一哥柯瑞上半場10投僅3中，球隊陷入27分落後。（圖／達志影像／美聯社）

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面臨背水一戰的西區第2種子火箭，開賽就火力全開，以一波20比8猛攻下馬威，帶著拇指傷勢奮戰的灣區天王柯瑞則在首節進行不到4分鐘就領到2次犯規。勇士今（1）日在豐田中心手感盡失，在陷入13比31、18分落後之下，教練團緊急喊出暫停。

反觀火箭首節團隊17投11中、三分9投5中，在罰球線上更是13罰13中的完美表現，單節灌進本系列單節最高的40分。他們前4戰、16節賽事中，僅2度單節破30分，這場比賽強勢開局改寫紀錄，帶著40比24、16分領先結束第1節。

▲火箭新星湯普森上半場抄下5球，成功壓制柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

勇士首節1罰未得， 進入第2節後，開局又被轟出18比0攻勢，一度以24比54落後達30分，這是此系列賽的最大分差。柯瑞直到次節還剩6分03秒才命中本場首顆進球，他上半場10投僅3中拿下11分、6助攻、三分8投3中，帶傷拚戰的巴特勒（Jimmy Butler）則是7投1中僅6分進帳。

AMEN THOMPSON'S 5TH STEAL OF THE 1ST HALF ????



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火箭前2節合計36投25中，命中率直逼7成，且已獲得20次罰球機會，上半場打完取得76比49、27分大幅領先。勇士則發生了10次失誤，被對手轉換成13分。 休士頓新星湯普森（Amen Thompson）對柯瑞造成極大壓力，湯普森光是上半場就抄走5球。