天使苦吞5連敗還傷了大將 楚奧特左膝不適提前退場

Here is Mike Trout's final at-bat of the game as he was pinch-hit for in the top of the fourth inning



The Angels have not announced why Trout was pulled from the game



(via @JeffFletcherOCR)pic.twitter.com/196kNzoMMV — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 30, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯天使隊外野手楚奧特（Mike Trout）在4月30日（台灣時間5月1日）作客水手，第4局第三打席時被換上代打，因傷提前退場。球隊最終3：9輸球吞下5連敗。

楚奧特今天先發右外野第三棒，首局第一打席擊出左外野安打，3局第二打席擊出二壘滾地球後仍全力衝刺至一壘，但遭刺殺。

第4局兩出局、一二壘有人的機會中，教練團決定由亞戴爾（Jo Adell）代打楚奧特。

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根據《MLB.com》報導，賽後總教練華盛頓（Ron Washington）表示，楚奧特是在第3局擊出滾地球、全力奔跑時感到左膝疼痛。雖然他隨後仍上場守備，但因感覺不適而在第4局退場。

所幸傷勢並不嚴重，楚奧特表示自己仍可以參加隔天對老虎的比賽。

楚奧特去年接受兩次左膝手術，僅出賽29場。儘管曾三度榮獲MVP，近年來傷勢不斷，過去4年僅在2022年出賽超過100場（119場）。本季為減輕身體負擔，他從中外野改守右外野。

截至目前為止，他已出賽全部29場比賽，雖然打擊率僅.179，但已擊出9支全壘打（聯盟第2）與18分打點，仍展現長打威脅。

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）