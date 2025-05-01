月光傳說響起即開轟！真美子選的大谷登場曲 驚喜釣出月野兔聲優

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在昨天的比賽中，使用了由太太真美子所選的《美少女戰士》主題曲〈月光傳說〉作為出場音樂，意外釣出與這首經典歌曲淵源深厚的聲優現身發文，興奮祝福這對閃耀夫妻。

曾為動畫《美少女戰士》主角月野兔配音的聲優三石琴乃，在X（前推特）上轉發大谷全壘打的影片，並寫道，「從〈月光傳說〉開始的奇蹟全壘打！」

三石琴乃同時也是《新世紀福音戰士》中葛城美里的聲優，是日本家喻戶曉的資深人氣聲優。

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昨役首局、登場曲剛響起時，大谷馬上轟出一發全壘打。三石琴乃也寫下，「大谷夫妻永遠閃耀，祝你們事業更加順利，家庭健康幸福！」

這場比賽是「女性之夜（Women’s Night）」活動的一部分，球員們會使用由伴侶挑選的登場音樂。去年，真美子就曾選擇《JOJO的奇妙冒險 黃金之風》第五部的BGM〈il vento d’oro〉作為大谷的登場曲。

而在今年4月25日（台灣時間26日）舉辦的「約會之夜（Date Night）」中，她選用了JOJO第一部《幻影血脈》的片尾曲——英國樂團Yes的〈Roundabout〉。

▲大谷翔平的妻子田中真美子。（圖／達志影像／美聯社）