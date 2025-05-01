藍鳥明星游擊手比薛特參戰！將代表巴西出征經典賽

▲藍鳥游擊手比薛特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

藍鳥隊明星游擊手、曾兩度入選全明星賽的比薛特（Bo Bichette）宣布，將代表母親的祖國巴西參加明年3月舉行的第六屆世界棒球經典賽（WBC）。

根據當地媒體《Sportsnet》4月30日（台灣時間5月1日）的報導，這將是他首次在WBC正賽中代表巴西出賽。

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比薛特曾在2017年WBC資格賽代表巴西出戰，如今將與哥哥丹特Jr.（Dante Jr.）一同出賽。

他接受MLB官網訪問時表示，「我和哥哥能代表巴西出賽，對我們的家族有著重要意義。我會盡全力幫助球隊取勝，也希望能讓更多人關注巴西棒球。」

比薛特出生於美國佛羅里達州，2016年選秀第二輪（總順位第66）被藍鳥隊選中，並於2019年登上大聯盟。2021年首次入選明星賽，該季繳出打擊率.298、29轟、102打點、25盜、OPS 0.828的成績，並連兩年拿下安打王。2023年再度入選明星賽。本季目前出賽29場，打擊率.290，尚未開轟，貢獻13分打點，OPS為0.689。

巴西在今年3月於美國德州圖森進行的資格賽中以第2名晉級，成功取得睽違三屆的正賽門票。屆時將在休士頓參與B組對戰，對手包含美國、墨西哥、義大利與英國。