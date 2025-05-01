道奇12：7痛宰馬林魚！大谷飆三壘安+盜壘　MVP三巨頭主宰勝局

9 Ks through 6 innings in Tony's return to the mound. pic.twitter.com/FQgUAZzwJc — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 30, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊火力全開，連續兩場比賽攻下雙位數分數，今以12比7擊敗邁阿密馬林魚，完成系列賽橫掃（3連勝）。投手方面，自右肘手術復出的岡索林（Tony Gonsolin）先發6局失3分，拿下自2023年8月12日以來、睽違627天的勝投，助隊奪下本季第二波5連勝，穩居國聯西區龍頭。

大谷翔平在第8局擊出直擊全壘打牆的三壘安打，達成連5場比賽安打。第3局時還盜上二壘，完成本季第9次盜壘。此戰4打數1安打、1次四壞球保送、貢獻3次得分。

Three bases for Shohei Ohtani pic.twitter.com/RKs3cWUjaW [廣告]請繼續往下閱讀... April 30, 2025

這場比賽，道奇「MVP三巨頭」——大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）合計敲出5支安打、貢獻6分打點與6次得分，成為勝利關鍵。

賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱讚三人，「他們的存在減輕了全隊的壓力。這就是他們為何能被稱為超級巨星的原因。他們清楚自己是誰，並願意承擔起這份責任，這也是他們角色的一部分。」

這段主場6連戰以5勝1敗作收，羅伯斯說，「我認為這結果可以說是完美。唯一的敗戰是輸給聯盟頂尖投手（指前一戰對海盜的史金恩茲，Paul Skenes），之後我們拿下5連勝，牛棚重新調整到位後，有了很好的狀態準備迎接接下來的十連戰。」

▲貝茲、大谷翔平 。（圖／達志影像）