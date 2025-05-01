運動雲

>

道奇12：7痛宰馬林魚！大谷飆三壘安+盜壘　MVP三巨頭主宰勝局

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊火力全開，連續兩場比賽攻下雙位數分數，今以12比7擊敗邁阿密馬林魚，完成系列賽橫掃（3連勝）。投手方面，自右肘手術復出的岡索林（Tony Gonsolin）先發6局失3分，拿下自2023年8月12日以來、睽違627天的勝投，助隊奪下本季第二波5連勝，穩居國聯西區龍頭。

大谷翔平在第8局擊出直擊全壘打牆的三壘安打，達成連5場比賽安打。第3局時還盜上二壘，完成本季第9次盜壘。此戰4打數1安打、1次四壞球保送、貢獻3次得分。

這場比賽，道奇「MVP三巨頭」——大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）合計敲出5支安打、貢獻6分打點與6次得分，成為勝利關鍵。

賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱讚三人，「他們的存在減輕了全隊的壓力。這就是他們為何能被稱為超級巨星的原因。他們清楚自己是誰，並願意承擔起這份責任，這也是他們角色的一部分。」

這段主場6連戰以5勝1敗作收，羅伯斯說，「我認為這結果可以說是完美。唯一的敗戰是輸給聯盟頂尖投手（指前一戰對海盜的史金恩茲，Paul Skenes），之後我們拿下5連勝，牛棚重新調整到位後，有了很好的狀態準備迎接接下來的十連戰。」

▲貝茲、大谷翔平 。（圖／達志影像）

▲貝茲、大谷翔平 。（圖／達志影像）

關鍵字： 道奇大谷翔平岡索林系列賽勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

快訊／勇士G5被打爆落敗！火箭成功續命　末節衝突1人被趕出場

快訊／勇士G5被打爆落敗！火箭成功續命　末節衝突1人被趕出場

勇士歷來3比1聽牌「戰績15勝1敗」　庫明加G5突然不能打

勇士歷來3比1聽牌「戰績15勝1敗」　庫明加G5突然不能打

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

道奇12：7痛宰馬林魚！大谷飆三壘安+盜壘　MVP三巨頭主宰勝局

道奇12：7痛宰馬林魚！大谷飆三壘安+盜壘　MVP三巨頭主宰勝局

揪心！公鹿首輪慘淘汰　字母哥：球隊欠里拉德一場勝利

揪心！公鹿首輪慘淘汰　字母哥：球隊欠里拉德一場勝利

「台灣怪力男」李灝宇炸裂！本季第二轟出爐

「台灣怪力男」李灝宇炸裂！本季第二轟出爐

柯瑞拇指嚴重腫脹！　勇士拚G5關門半場卻一度落後30分

柯瑞拇指嚴重腫脹！　勇士拚G5關門半場卻一度落後30分

湖人瀕臨淘汰　瑞迪克點出末節問題：G5就是我們的第7戰

湖人瀕臨淘汰　瑞迪克點出末節問題：G5就是我們的第7戰

陳真開轟！李東洺好投MVP　悍將7比0完封台鋼止4連敗

陳真開轟！李東洺好投MVP　悍將7比0完封台鋼止4連敗

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

熱門新聞

兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

快訊／勇士G5被打爆落敗！火箭成功續命　末節衝突1人被趕出場

勇士歷來3比1聽牌「戰績15勝1敗」　庫明加G5突然不能打

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

道奇12：7痛宰馬林魚！大谷飆三壘安+盜壘　MVP三巨頭主宰勝局

揪心！公鹿首輪慘淘汰　字母哥：球隊欠里拉德一場勝利

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟3連敗　平野惠一賽後激動抗議關鍵判決

2勇士G5被打爆落敗！火箭成功續命

3勇士拚關門　庫明加G5突然不能打

4昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

5大谷飆三壘安盜壘 MVP三巨頭主宰勝局

最新新聞

1唐西奇傷退　湖人G5半場10分落後

2勇士G5被打爆落敗！火箭成功續命

3湖人拚續命！主帥被問末節調度暴怒離場

4勇士拚G5關門半場卻一度落後30分

5天使隊楚奧特左膝不適提前退場！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366