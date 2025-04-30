運動雲

>

明拚旅日首勝王貞治暖心加油　古林睿煬：非常偉大的前輩

▲▼ 古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

古林睿煬將於5月1日作客福岡軟銀鷹，生涯第二次登板拚首勝。他在今日賽前接受聯訪時坦言，此次調整重點仍放在「控球」，希望能盡快進入比賽節奏，穩定發揮。日本棒壇傳奇球星王貞治特別與他見面，親口說加油。

古林在上一次登板後進行多方面的調整，他表示：「調整滿多的，但不管怎麼改善，最重要的還是能在場上投出好表現。」他進一步指出，「最主要還是球的控制力吧」，顯示控球精準度是他近期努力強化的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於即將面對的軟銀隊，古林給予高度評價：「在台灣對軟銀的印象，就是一支超級強隊，大家都蠻強的。」他強調，自己必須更專注與專心地應對每一個打者，盡快掌握比賽節奏。

回憶起先前在台灣出賽時，阿嬤與老婆到場觀戰，古林笑說：「沒特別說什麼，很正常，就像在家吃飯一樣聊天。」展現溫馨日常的一面。

談到旅日時在福岡是否有品嘗當地美食，古林則展現全力以赴的職業態度：「下次如果有來玩的話再好好享受，現在還在比賽狀態，先專注把球丟好。」

值得一提的是，古林昨日還與日本棒壇傳奇王貞治見面，「他跟我說加油。」古林分享，自己對王貞治的印象是「非常有地位、偉大、成就，令人尊敬的大前輩。」

關鍵字： 棒球古林睿煬福岡軟銀日本比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

悍將韓國主題日李雅英SOLO、李珠珢簽名會　幻藍小熊、金針菇開球

悍將韓國主題日李雅英SOLO、李珠珢簽名會　幻藍小熊、金針菇開球

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

熱門新聞

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

2昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

3哈利伯頓準絕殺！溜馬20分逆轉晉級

4快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！

5開賽3連轟　洋基締首見紀錄

最新新聞

1陳重羽跨海關注古林首秀：感動...

2賽後怒嗆字母哥　哈利伯頓老爸致歉

3昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

4陳子豪火力尚未爆發！葉總仍相信他

5朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手傷已無大礙

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366