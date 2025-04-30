明拚旅日首勝王貞治暖心加油　古林睿煬：非常偉大的前輩

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

古林睿煬將於5月1日作客福岡軟銀鷹，生涯第二次登板拚首勝。他在今日賽前接受聯訪時坦言，此次調整重點仍放在「控球」，希望能盡快進入比賽節奏，穩定發揮。日本棒壇傳奇球星王貞治特別與他見面，親口說加油。

古林在上一次登板後進行多方面的調整，他表示：「調整滿多的，但不管怎麼改善，最重要的還是能在場上投出好表現。」他進一步指出，「最主要還是球的控制力吧」，顯示控球精準度是他近期努力強化的關鍵。

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對於即將面對的軟銀隊，古林給予高度評價：「在台灣對軟銀的印象，就是一支超級強隊，大家都蠻強的。」他強調，自己必須更專注與專心地應對每一個打者，盡快掌握比賽節奏。

回憶起先前在台灣出賽時，阿嬤與老婆到場觀戰，古林笑說：「沒特別說什麼，很正常，就像在家吃飯一樣聊天。」展現溫馨日常的一面。

談到旅日時在福岡是否有品嘗當地美食，古林則展現全力以赴的職業態度：「下次如果有來玩的話再好好享受，現在還在比賽狀態，先專注把球丟好。」

值得一提的是，古林昨日還與日本棒壇傳奇王貞治見面，「他跟我說加油。」古林分享，自己對王貞治的印象是「非常有地位、偉大、成就，令人尊敬的大前輩。」