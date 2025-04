登貝萊一球定江山　巴黎聖日耳曼歐冠4強首回合1比0擊退兵工廠

▲登貝萊(Ousmane Dembélé)開賽第4分鐘勁射破門。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間30日凌晨,歐冠4強首回合由法甲榜首巴黎聖日耳曼客場會師英超豪門兵工廠,大巴黎靠著前鋒登貝萊(Ousmane Dembélé)開賽第4分鐘的進球外加戰術嚴防,以1比0擊退兵工廠摘勝,帶著重要的領先優勢重返巴黎;兩隊將於台灣時間8日進行次回合,地點則在巴黎王子公園體育場。

Ousmane Dembele Ballon d'Or instead of Raphinha/Pedri, I'll be there. pic.twitter.com/7keM2ZjRQm

本戰雙方在兵工廠酋長主場進行交手,開賽場邊煙火還未完全散去大巴黎就先馳得點,第4分鐘卡瓦拉茲赫利亞(Khvicha Kvaratskhelia)左路突破後回傳,跟進的登貝萊一腳掃射擊中門柱內側入網,兵工廠門將拉亞(David Raya)完全沒有防守機會,大巴黎1比0先馳得點。

這一進球是登貝萊本屆歐冠的第八顆進球以及第11次參與進球紀錄,正式追平前隊友姆巴佩(Kylian Mbappé)所保持的隊史紀錄。

Ousmane Dembélé with the first-time finish @Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/lnNCbRwB12

落後的兵工廠多次發動進攻卻始終敗興而歸,馬丁內利(Gabriel Martinelli)接應薩卡(Bukayo Saka)傳中射門被擋、上半場結束前一記低射再遭巴黎門將多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)撲出;下半場兵工廠梅里諾(Mikel Merino)接應萊斯(Declan Rice)的自由球破門得手,但經由VAR長時間審查後判定越位在先,進球無效。

隨後特羅薩德(Leandro Trossard)的射門還是遭多納魯馬神勇撲出,久攻不進後最終巴黎聖日耳曼就以1比0完封兵工廠,次回合將以更被看好的姿態迎戰,爭取與巴塞隆納或國際米蘭會師決賽,衝擊隊史首座歐冠冠軍。

The PSG players with the most goal involvements in a single UCL campaign:



???????? Ousmane Dembélé Kylian Mbappé ???????? pic.twitter.com/oC7Rh9Ur3R