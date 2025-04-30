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登貝萊一球定江山　巴黎聖日耳曼歐冠4強首回合1比0擊退兵工廠

▲登貝萊（Ousmane Dembélé）開賽第4分鐘勁射破門。（圖／達志影像／美聯社）

▲登貝萊（Ousmane Dembélé）開賽第4分鐘勁射破門。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間30日凌晨，歐冠4強首回合由法甲榜首巴黎聖日耳曼客場會師英超豪門兵工廠，大巴黎靠著前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）開賽第4分鐘的進球外加戰術嚴防，以1比0擊退兵工廠摘勝，帶著重要的領先優勢重返巴黎；兩隊將於台灣時間8日進行次回合，地點則在巴黎王子公園體育場。

本戰雙方在兵工廠酋長主場進行交手，開賽場邊煙火還未完全散去大巴黎就先馳得點，第4分鐘卡瓦拉茲赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）左路突破後回傳，跟進的登貝萊一腳掃射擊中門柱內側入網，兵工廠門將拉亞（David Raya）完全沒有防守機會，大巴黎1比0先馳得點。

這一進球是登貝萊本屆歐冠的第八顆進球以及第11次參與進球紀錄，正式追平前隊友姆巴佩（Kylian Mbappé）所保持的隊史紀錄。

落後的兵工廠多次發動進攻卻始終敗興而歸，馬丁內利（Gabriel Martinelli）接應薩卡（Bukayo Saka）傳中射門被擋、上半場結束前一記低射再遭巴黎門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）撲出；下半場兵工廠梅里諾（Mikel Merino）接應萊斯（Declan Rice）的自由球破門得手，但經由VAR長時間審查後判定越位在先，進球無效。

隨後特羅薩德（Leandro Trossard）的射門還是遭多納魯馬神勇撲出，久攻不進後最終巴黎聖日耳曼就以1比0完封兵工廠，次回合將以更被看好的姿態迎戰，爭取與巴塞隆納或國際米蘭會師決賽，衝擊隊史首座歐冠冠軍。

「我們一直在想這場比賽有多艱難，因為球場上的氣氛太棒了，但我認為我們展現了真正的精神狀態，我們開局不錯，也增強了信心，」大巴黎主帥恩里克（Luis Enrique）賽後說道，「我認為這對我們來說是一個偉大的時刻，但我們需要恢復過來，好好想想下一場比賽，次回合比賽將會非常艱難，緊張刺激。」

「今晚有很多情緒，但我認為我們應該真正享受球迷的支持，因為他們每次都令人難以置信，」恩里克最後補充，「今天現場大概有2500名球迷，每個人都感受到了他們對球隊的支持，我們知道這會很困難，會有痛苦的時刻，但在球迷的支持下，憑藉我們所展現的品格，我們將證明我們是一支真正的團隊，我們很高興，但我們可以進步。每個人都需要知道這一點。 」

關鍵字： 足球歐冠兵工廠巴黎聖日耳曼登貝萊

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