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賽後才知大谷翔平當爸首轟　羅伯斯笑：多打幾轟

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊30日（台灣時間）主場迎戰邁阿密馬林魚，以15比2大勝，戰績推進至30場比賽20勝10敗、累積10場勝差。本場賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱讚大谷翔平在首局敲出的首打席全壘打，是「帶動全場節奏的一擊」。

這場比賽恰逢道奇舉辦「女性之夜（Women’s Night）」主題活動，大谷的登場曲則由妻子真美子挑選為動畫《美少女戰士》的主題曲〈月光傳說〉。他在道奇以0比1落後的首打席，面對馬林魚先發投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）的首球轟出一發追平比數的陽春砲。

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大谷的全壘打帶動士氣，道奇單局灌進3分，前3局就攻下7分，提前將曾獲2022年賽揚獎的右投阿爾坎塔拉擊退。第6局再追加4分，第8局更面對由外野手索諾亞（Javier Sanoja）登板的投球，再灌進3分，終場全隊掃出15分，寫下本季單場最多得分紀錄。

賽後羅伯斯對大谷首打席開轟讚譽有加：「那是一支奠定比賽節奏的重要一擊。由翔平擔任開路先鋒，讓全隊打線氣勢大振。他首球就建功拿下一分，毫無疑問是我們今天打線的點火者。他一打出去，我們整支打線就會跟上。」

羅伯斯還笑說，直到賽後才知道這發是大谷升格當父親後的首支全壘打：「原來那是他當爸後的第一轟啊？我還不知道呢（笑）」他也打趣地說：「也許當了爸爸後，他會打更多全壘打呢。他今天的揮棒非常好，我想這支全壘打只是遲早的事。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇羅伯斯棒球勝利

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