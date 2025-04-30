大谷翔平寵女甜曝：幸福的睡眠不足　真美子親挑登場曲迎爸氣首轟

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平30日（台灣時間）於道奇主場迎戰馬林魚隊，在首局就轟出個人本季第7支全壘打，為球隊打下氣勢。賽後談到日前迎接長女誕生的心情時，他表示：「是種令人愉悅、幸福的睡眠不足。」

大谷的長女於4月19日出生，這發「爸爸1號」的全壘打，是他復出後第8場比賽開轟。他說：「（真美子夫人）生產後我一直沒能打出全壘打，這支真的很棒。」談到成為人父後的心情，他微笑回應：「真的很感謝她平安出生。雖然有些睡眠不足，但是種非常幸福、舒服的疲憊。」

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Dad Power



Shohei Ohtani hits his first home run as a father! pic.twitter.com/a74b0A9Emc — MLB (@MLB) April 30, 2025

對於生活的變化，大谷也坦言：「作息當然有些調整。今天我也是去完醫院才來球場，未來一段時間應該都會是這種模式吧。」回憶第一次抱起女兒的感受，他說：「感覺很溫暖，嬰兒比預期更大一點出生，首先感受到的是一種安心。」此外，他也透露長女的名字已經決定，但目前不會對外公開。

值得一提的是，這場比賽他首打席出場時，登場曲是由老婆真美子選擇的動畫《美少女戰士》的經典主題曲〈月光傳說〉。他在首打席面對馬林魚先發投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）首球——時速95.5英里（約153.6公里）的伸卡球——便大力揮擊，擊球初速114.1英里（約183.6公里）、飛行距離394英尺（約120公尺）、仰角23度，掃出一發右外野彈道式全壘打。

此役大谷第2打席選到保送，第3打席遭三振，5局下擊出二壘滾地球出局，第6打席7局下再度吞下三振。由於比賽後段道奇大幅領先，他於第8局被換下場，最終交出4打數1安（即全壘打）、1打點、1保送、2得分、2三振的成績。比賽末段還出現雙方皆派野手登板的趣事。

這支全壘打是他自4月16日對洛磯敲出第6轟以來，相隔13天再開轟。大谷在從「父親名單」復出後狀態一度低迷，但近4戰已有15打數7安，打擊率高達.467，狀態明顯回升。