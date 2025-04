大谷翔平寵女甜曝：幸福的睡眠不足　真美子親挑登場曲迎爸氣首轟

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

大谷翔平30日(台灣時間)於道奇主場迎戰馬林魚隊,在首局就轟出個人本季第7支全壘打,為球隊打下氣勢。賽後談到日前迎接長女誕生的心情時,他表示:「是種令人愉悅、幸福的睡眠不足。」

大谷的長女於4月19日出生,這發「爸爸1號」的全壘打,是他復出後第8場比賽開轟。他說:「(真美子夫人)生產後我一直沒能打出全壘打,這支真的很棒。」談到成為人父後的心情,他微笑回應:「真的很感謝她平安出生。雖然有些睡眠不足,但是種非常幸福、舒服的疲憊。」

