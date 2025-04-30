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「風之孫」席捲大聯盟！李政厚獲大聯盟點名：扭轉巨人弱點的關鍵

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

「風之孫」李政厚本季席捲舊金山巨人，被《MLB.com》選為本季成功扭轉球隊去年弱點的關鍵球員之一。大聯盟官網在30日（台灣時間）刊出報導，列出七支球隊中，從去年弱點變成今年強項的代表球員，李政厚名列其中。

官網指出：「直到去年，還很難預測李政厚在大聯盟會有怎樣的表現。他在去年因左肩傷勢提前退場，僅出賽37場，調整後得分創造力（wRC+）僅為83，但本季已上升至159，進步幅度驚人。」

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報導提到：「李政厚去年僅擊出6支長打，但本季在最佳擊球仰角的幫助下，已經擊出16支長打。李政厚在KBO時期就以出色的二壘打製造能力聞名，本季揮空率僅13.4%，具備攻擊任何球路的能力。」

李政厚過去在韓職就是製造二壘打的機器，如今這項能力似乎也延續到了大聯盟，目前他以11支二壘打與其他選手並列國聯第一。考量到他出色的擊球控制（揮空率僅13.4%）與優異的選球能力，不難預見，這將會是李政厚在大聯盟的一個令人難忘的賽季。

李政厚本季打擊狀態極佳，截至29日為止，繳出打擊率3成24（108打數35安）、3轟、16打點、22得分，OPS達0.929的優異成績。不過值得一提的是，他的3支全壘打全部出現在客場，在主場尚未開轟，且主場僅4分打點，客場則貢獻多達12分打點。

李政厚目前狀態也持續火熱，自4月24日對釀酒人比賽起，已經連續6場比賽敲出安打，狀況上升中。

關鍵字： 李政厚巨人大聯盟打擊客場

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