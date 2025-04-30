悍將韓國主題日李雅英SOLO、李珠珢簽名會　幻藍小熊、金針菇開球

▲悍將「안녕你好」主題開球嘉賓金針菇。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將將於5月3日（六）及5月4日（日）在新莊城堡舉辦「안녕你好」韓國主題日，活動內容豐富多元，吸引各年齡層的球迷朋友參與。現場將設有韓國料理攤位及傳統遊戲，讓大家感受韓國文化的獨特魅力。

韓籍球員李珠珢、李雅英、南珉貞將全程參與，並於5月3日及5月4日帶來個人秀。5月3日中場由南珉貞獨秀演出，5月4日則由李雅英SOLO登場，李珠珢將於4日賽前舉辦首次官方簽名會，粉絲可透過悍將APP報名抽選參加。

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開球嘉賓方面，5月3日邀請到韓國人氣女團GENBLUE幻藍小熊，成員包括AYEON、XXIN、YUAN許媛媛、LILI毓、AYAKO采甄、NICO，她們將首次在新莊城堡投手丘開球，獻出開球處女秀。5月4日則由百萬人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擔任開球嘉賓，她以流利中文及生活化影片內容深受台韓粉絲喜愛。

▲悍將「안녕你好」主題日，送韓援小卡。（圖／富邦悍將提供）

進場球迷可獲得限量好禮，憑當日闖關卡可兌換韓援小卡，還有機會獲得韓國荳荳隱形貼等贈品。此外，賽前闖關遊戲包括畫片大對決、宮廷好妙手等韓國傳統遊戲，參加者有機會贏得豐富獎品。

美食方面，活動現場將有多家韓式美食攤位，包括「起家雞」、「韓點糖」、「樂屋裡우리」、「明朗時代」及「Chill系人」等，讓球迷們大飽口福。更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

▲悍將「안녕你好」主題開球嘉賓幻藍小熊。（圖／富邦悍將提供）