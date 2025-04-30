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期待並肩大谷翔平　美日混血努特巴爾鎖定WBC：他送的手錶還在

▲努特巴爾（Lars Nootbaar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲努特巴爾（Lars Nootbaar）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力美國職棒紅雀隊的外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）近日接受《體育日本》（Sponichi Annex）專訪時表示，希望能再度代表日本參加2026年世界棒球經典賽（WBC），並強調這是他本季努力的最大動力之一。現年27歲的努特巴爾在2023年首度入選侍JAPAN，成為日本隊史首位日裔球員代表出征WBC，並幫助球隊奪下睽違14年的世界冠軍。

努特巴爾坦言，過去兩季受困於多處傷勢，包括左手拇指傷、下腹部瘀傷、腰痛與肋骨骨折，導致無法完全發揮實力。他表示今年最重要的目標就是「保持健康」，並與教練團及防護團隊密切合作，調整訓練計畫，增加重量訓練、聘請兩位不同訓練師協助，並加入交替冷熱水浴等恢復手段，全力避免傷勢重演。

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本季他擔任紅雀隊的第一棒打者，表現穩定，截至目前為止累積23次四壞球，與國聯並列第三，上壘率達.405位居第五。他謙虛表示自己對棒次沒有特別要求，只希望無論教練安排在哪個位置都能發揮最大效益。個人目標方面，他強調：「只要能站穩場上，就有信心打出好表現，今年真的很想幫助球隊拿下分區冠軍。」

談到是否期待再次與大谷翔平在國家隊合作，努特巴爾語帶興奮地表示：「當然期待，那將會是最棒的事。」他也透露，上屆WBC結束後，大谷曾送他一支手錶作為紀念，還開玩笑說「下次沒參加的話就要歸還。」因此他更加希望能再度披上侍JAPAN戰袍，站上國際舞台。

努特巴爾的母親久美子是日本埼玉縣人，他擁有一半日本血統，去年與侍JAPAN新任總教練井端弘和在芝加哥有過會面，當時鈴木誠也與今永昇太也在場。他表示雖然尚未在井端麾下出賽，但期待未來合作。他也提到，母親在開幕週特地飛往聖路易斯為他加油，目前身體健康、持續給予支持。球迷熟知的「たっちゃん」表示，希望2026年能再次穿上日本隊球衣，與球迷再度共創榮耀。

「たっちゃん（Tatchan）」是努特巴爾（Lars Nootbaar）在日本的暱稱，來自他中間名「達治（Tatsuji）」的暱稱形式，具有親暱、親切的語感。

關鍵字： 棒球外野手WBC紅雀努特巴爾

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