林維恩中繼奪4K挨轟失分　李灝宇打擊熄火

▲林維恩。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手近況更新巨人3A投手鄧愷威中繼1.2局挨轟失1分；運動家1A林維恩中繼3局失2分亦挨轟；老虎3A李灝宇5打數無安打、打擊持續低迷。

巨人3A此戰面對響尾蛇3A，鄧愷威在5局上滿壘時登板，首名打者Trey Mancini就敲出滿貫全壘打，讓對手以4分逆轉超前。鄧愷威隨後回穩奪三振，雖被敲出安打，但靠著阻殺成功化解跑者盜壘。6局上更上演三上三下，連飆2K。最終巨人3A以3比7吞敗，鄧愷威此役中繼1.2局，挨2安打（含1轟），奪3次三振，防禦率4.38。

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林維恩則在4局下登板，對戰道奇1A。連解決兩名打者後，被敲出2支安打，其中包括1支三壘安打，失掉1分。5局下兩出局後又被敲安，並投出暴投，所幸及時回穩再奪三振。6局下開局遭首名打者擊出陽春砲，但隨後連續解決3名打者。林維恩本場中繼3局，被敲出4支安打（含1轟），失2分，送出4次三振，用球數48球中有29顆為好球。運動家1A最終以4比9不敵對手。

老虎3A李灝宇擔任先發第二棒並鎮守二壘，本場5打數皆無安打，吞下2次三振。近5場比賽19打數僅敲出1支安打，打擊率下滑至.209。