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今永昇太5局無失分強壓海盜　6局突然退場球團曝最新情況

▲小熊今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊今永昇太於30日（台灣時間）在客場對戰匹茲堡海盜隊的比賽中擔任先發，展現優異表現，在5局投球中未失分。不過到了第6局剛開局便出狀況，在被敲出一支二壘安打後出現不適，右腳疼痛難忍，最終緊急退場，球團回報腿部抽筋。

根據《Full-Count》報導，當時匹茲堡氣溫約攝氏17度，稍微寒冷。今永在首局投出三上三下，展現不錯的開局；雖然第2局被敲出安打，但隨即製造雙殺解危；第3局面對本季已有8轟的強打克魯茲（Oneil Cruz），今永用內角的指叉球讓對方揮空三振，化解危機。

小熊捕手凱利（Carson Kelly）4局上敲出2分砲，5局上「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也轟出2分砲提供更多火力支援。雖然下半局今永在2人出局後連續被敲安、送保送形成滿壘危機，球隊教練與隊友上投手丘集氣，但他隨即讓強打雷諾茲（Bryan Reynolds）三球三振，再次振奮士氣，還激動地拍了一下手套。

來到第6局，今永續投但卻狀況突變。面對「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）被敲出左外野二壘打後，他露出痛苦表情，並按住右腳，主動向休息區示意異狀。小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）與防護員立刻衝上投手丘，最終今永拄著右腳、明顯跛行地退場，結束今天的投球。

接替他登板的是投手帕倫西亞（Daniel Palencia）。今永本場成績為投5局又0出局，共投87球，被擊出6支安打無失分，送出1次四壞與3次三振。

根據小熊隊球團官網稍早的更新指出，今永昇太是在比賽第六局因「腿部抽筋」而退場。報導中表示：「今永昇太於週二晚對戰海盜的比賽中，因腿部抽筋在第六局退場。」

關鍵字： MLB小熊隊今永昇太突發投手

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