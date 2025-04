已逝哥哥在心中同行！金塊戈登G4致勝爆扣讓姪兒們好驕傲

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!! ???????? ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU'LL SEE ???????? #TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BVdHdAEP1Q

記者游郁香/綜合報導

丹佛金塊前場主力戈登(Aaron Gordon)去年5月痛失哥哥德魯(Drew Gordon)後,扛起守護兄長家人的重任,陪伴姪兒們走出喪父之痛。他在季後賽首輪G4的致勝爆扣,讓嫂嫂安琪拉(Angela Gordon)激動落淚,「看到孩子們為叔叔驕傲,他們的笑容是無價的。」

▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯去年車禍過世。(圖/翻攝自IG/xtragordonary32)

德魯的人生永遠定格在33歲,他在聖荷西米蒂高中成名,之後效力於UCLA與新墨西哥大學, 2014-15賽季曾短暫為七六人出戰過9場比賽,並輾轉於G聯盟與多個國家職業聯賽。他與弟弟戈登感情深厚,德魯曾在2014年受訪時表示,「作為哥哥,我為Aaron的成長感到無比驕傲。」

▲戈登將驟逝哥哥德魯的名字縮寫刺在胸前 。(圖/翻攝自IG/aarongordon)

德魯去年車禍意外離世後,留下3個年幼的孩子:5歲的Zayne、2歲的Brody以及12歲的Jayden。面對至親離世的巨大悲痛,戈登以行動兌現對哥哥的承諾。他說,「我會為這些孩子做任何事。沒有什麼是我不願意做的。」戈登說服嫂嫂安琪拉與兩個孩子搬到丹佛居住,陪伴他們上學、生活,把姪兒們當成自己的孩子一般呵護。

戈登也主動與居住在新墨西哥州的12歲姪子Jayden保持聯繫,不僅為他準備今年的NCAA四強賽門票,更常邀請他來丹佛看球。隊友小波特(Michael Porter Jr.)透露,戈登寧願放棄全明星周末的假期,留在丹佛陪伴家人。

為了紀念德魯,戈登本季將球衣背號從50號改為32號,他說,「那代表哥哥與我同在,他在我背後,也在我前方。」

Denver #Nuggets forward Aaron Gordon is carrying brother and family with him in #NBA playoffs. After the tragic death of his brother Drew Gordon in 2024, Aaron has been getting through mentally via basketball and the love from his nephews. https://t.co/Lc3RkeHyct @andscape