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已逝哥哥在心中同行！金塊戈登G4致勝爆扣讓姪兒們好驕傲

記者游郁香／綜合報導

丹佛金塊前場主力戈登（Aaron Gordon）去年5月痛失哥哥德魯（Drew Gordon）後，扛起守護兄長家人的重任，陪伴姪兒們走出喪父之痛。他在季後賽首輪G4的致勝爆扣，讓嫂嫂安琪拉（Angela Gordon）激動落淚，「看到孩子們為叔叔驕傲，他們的笑容是無價的。」

▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯去年車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

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▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

德魯的人生永遠定格在33歲，他在聖荷西米蒂高中成名，之後效力於UCLA與新墨西哥大學， 2014-15賽季曾短暫為七六人出戰過9場比賽，並輾轉於G聯盟與多個國家職業聯賽。他與弟弟戈登感情深厚，德魯曾在2014年受訪時表示，「作為哥哥，我為Aaron的成長感到無比驕傲。」

▲▼金塊扣將戈登將驟逝哥哥德魯的名字縮寫刺在胸前 。（圖／翻攝自IG／aarongordon）

▲戈登將驟逝哥哥德魯的名字縮寫刺在胸前 。（圖／翻攝自IG／aarongordon）

德魯去年車禍意外離世後，留下3個年幼的孩子：5歲的Zayne、2歲的Brody以及12歲的Jayden。面對至親離世的巨大悲痛，戈登以行動兌現對哥哥的承諾。他說，「我會為這些孩子做任何事。沒有什麼是我不願意做的。」戈登說服嫂嫂安琪拉與兩個孩子搬到丹佛居住，陪伴他們上學、生活，把姪兒們當成自己的孩子一般呵護。

戈登也主動與居住在新墨西哥州的12歲姪子Jayden保持聯繫，不僅為他準備今年的NCAA四強賽門票，更常邀請他來丹佛看球。隊友小波特（Michael Porter Jr.）透露，戈登寧願放棄全明星周末的假期，留在丹佛陪伴家人。

為了紀念德魯，戈登本季將球衣背號從50號改為32號，他說，「那代表哥哥與我同在，他在我背後，也在我前方。」

戈登日前在季後賽首輪G4上演致勝爆扣，幫助金塊擊敗快艇，將系列賽扳成2勝2敗，安琪拉和兩個兒子為趕飛機，沒能在球場見證，但她在手機上看到時激動哭了，「雖然無法親眼見證那一刻有些遺憾，但看到孩子們為叔叔高興的樣子，真的非常感動，他們的笑容是無價的。」

▲▼金塊戈登、約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈登用陪伴與愛，成為3名姪子心中不可取代的父親形象。（圖／達志影像／美聯社）

安琪拉感謝地說，「對世界而言，他是NBA球星戈登。但對我們來說，他是最棒的叔叔、最真摯的朋友，也是我們在最黑暗時刻出現的光。」她形容戈登無條件給予孩子們愛與安全感，讓他們在失去父親後仍能每天開懷大笑。

戈登也坦言，正是這些孩子們的笑容，成為支撐自己走過這段艱難時光的力量，「我想讓Brody（最小的姪子）看到一個堅強、充滿韌性的男性榜樣。我知道哥哥一直與我同在。」

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Aaron Gordon

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