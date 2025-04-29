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「亞洲鐵人」楊傳廣1960年奧運銀牌　被文化部列為國寶

▲▼楊傳廣1960年奪下的奧運銀牌被列為國寶。（圖／翻攝自Facebook／國家運動訓練中心）

▲楊傳廣1960年奪下的奧運銀牌被列為國寶。（圖／翻攝自Facebook／國家運動訓練中心）

記者游郁香／綜合報導

台灣田徑傳奇楊傳廣1960年在羅馬奧運勇奪十項全能銀牌，成為台灣史上首位登上奧運頒獎台的運動員。這面獎牌不僅是個人榮耀，近日更被文化部列為「國寶」，象徵台灣體壇的高光時刻與戰後集體記憶，也是我國第一件體育類國寶。

「亞洲鐵人」楊傳廣在羅馬奧運與美國勁敵強生（Rafer Johnson）上演經典對決，儘管最終未能摘金，但他是當屆奧運田徑場上唯一來自亞洲的獎牌得主。文化部指出，在當時台灣處於國際困境的年代，楊傳廣的銀牌激發全民愛國熱情，也凸顯體育在台灣社會中的象徵性意義。

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▲▼楊傳廣的羅馬奧運銀牌成為國寶。（圖／翻攝自國家文化資產網）

▲楊傳廣的羅馬奧運銀牌成為國寶。（圖／翻攝自國家文化資產網）

楊傳廣在1954與1958年亞運連莊十項全能冠軍，為台灣建立穩固的田徑根基，後續更培育出吳阿民、古金水與李福恩等名將。他的成就不僅寫下體壇傳奇，也開創「台灣十項全能世代」的榮耀傳承。

身為來自台東馬蘭部落的阿美族選手，楊傳廣因中文表達不流利曾被媒體戲稱為「傻將」，但他用實力與奧運銀牌贏得國內外尊敬。他率真、直接的性格打破原住民族刻板印象，這面銀牌的歷史價值，也因此不僅限於體育成就，更深刻映照台灣原民文化與身份認同的歷程。

選手時代的楊傳廣。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

▲選手時代的楊傳廣。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

關鍵字： 田徑奧運羅馬奧運楊傳廣

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