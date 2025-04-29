亞洲盃扳倒南韓一哥信心大增　桌球新星馮翊新全大運攬雙金

▲桌球新星馮翊新囊括全大運男單、男團金牌 。（圖／全大運提供）

記者游郁香／綜合報導

22歲的台灣桌球好手馮翊新在2025年全國大專校院運動會大放異彩，重新找回自信。他不僅奪回闊別兩年的單打金牌，還在今（29）日的團體賽一人獨拿兩點，助台北市立大學3比1逆轉國立體大，成功報了去年決賽失利的一箭之仇。

本屆全大運在台南舉行，馮翊新連續5天出賽，先在單打決賽中封王，接著在男團決賽第2點以3比1擊敗蘇昱綸，扳平戰局，隊友林彥均隨後以直落3戰勝莊家權，第4點馮翊新再度登場，以3比1力克彭王維，助北市大重返榮耀。

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馮翊新曾在111年全大運奪得單打冠軍，但過去兩屆決賽皆敗給自家人林彥均。此次兩人再度決戰，他笑稱，「反正之前兩次都輸，輸也正常」，但坦言目標始終是金牌，對於最終如願感到非常開心。

馮翊新克服年初在新加坡大滿貫賽等好幾項賽事「一輪遊」的低潮，2月亞洲盃力退南韓一哥張禹珍後信心大增，之後又在WTT印度清奈挑戰賽打敗世界第18的「非洲天王」阿魯納，遞補參加4月世界盃，更在分組賽與巴黎奧運銅牌得主、法國「眼鏡弟」F.勒布朗（Félix Lebrun）戰成2比2，並以總得分優勢擠下對方，驚奇晉級16強。

目前排名世界第51的馮翊新透露，自己的目標是挺進世界前40名，爭取不用再打國手選拔賽。

馮翊新將在7月前往德國，出征生涯首屆世界大學運動會，他表示對當地氣候與飲食已相當熟悉，將全力以赴、力拚佳績。