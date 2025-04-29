運動雲

>

亞洲盃扳倒南韓一哥信心大增　桌球新星馮翊新全大運攬雙金

▲▼桌球新星馮翊新囊括全大運男單、男團金牌 。（圖／全大運提供）

▲桌球新星馮翊新囊括全大運男單、男團金牌 。（圖／全大運提供）

記者游郁香／綜合報導

22歲的台灣桌球好手馮翊新在2025年全國大專校院運動會大放異彩，重新找回自信。他不僅奪回闊別兩年的單打金牌，還在今（29）日的團體賽一人獨拿兩點，助台北市立大學3比1逆轉國立體大，成功報了去年決賽失利的一箭之仇。

本屆全大運在台南舉行，馮翊新連續5天出賽，先在單打決賽中封王，接著在男團決賽第2點以3比1擊敗蘇昱綸，扳平戰局，隊友林彥均隨後以直落3戰勝莊家權，第4點馮翊新再度登場，以3比1力克彭王維，助北市大重返榮耀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮翊新曾在111年全大運奪得單打冠軍，但過去兩屆決賽皆敗給自家人林彥均。此次兩人再度決戰，他笑稱，「反正之前兩次都輸，輸也正常」，但坦言目標始終是金牌，對於最終如願感到非常開心。

馮翊新克服年初在新加坡大滿貫賽等好幾項賽事「一輪遊」的低潮，2月亞洲盃力退南韓一哥張禹珍後信心大增，之後又在WTT印度清奈挑戰賽打敗世界第18的「非洲天王」阿魯納，遞補參加4月世界盃，更在分組賽與巴黎奧運銅牌得主、法國「眼鏡弟」F.勒布朗（Félix Lebrun）戰成2比2，並以總得分優勢擠下對方，驚奇晉級16強。

目前排名世界第51的馮翊新透露，自己的目標是挺進世界前40名，爭取不用再打國手選拔賽。

馮翊新將在7月前往德國，出征生涯首屆世界大學運動會，他表示對當地氣候與飲食已相當熟悉，將全力以赴、力拚佳績。

關鍵字： 桌球全大運台北市立大學馮翊新

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

快訊／巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士季後賽首輪3比1聽牌

快訊／巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士季後賽首輪3比1聽牌

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

古林睿煬預計5月1日再登板！對決前火腿王牌上澤直之成焦點

古林睿煬預計5月1日再登板！對決前火腿王牌上澤直之成焦點

NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

王志煊淚灑球場 「對自己非常失望」 盼重拾笑容再出發

「願為勇士赴湯蹈火」巴特勒追平喬丹紀錄　被火箭惡棍激到爆發

「願為勇士赴湯蹈火」巴特勒追平喬丹紀錄　被火箭惡棍激到爆發

因大谷歸隊遭DFA　羅薩里奧轉戰勇士重返老東家

因大谷歸隊遭DFA　羅薩里奧轉戰勇士重返老東家

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

熱門新聞

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

快訊／巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士季後賽首輪3比1聽牌

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

古林睿煬預計5月1日再登板！對決前火腿王牌上澤直之成焦點

NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1冠軍中鋒直言庫明加不適合勇士體系

2騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級

3巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士首輪聽牌

4黃韋盛遭辱罵將依法提告

5古林下一場先發確定！對決前火腿王牌

最新新聞

1桌球新星馮翊新全大運攬雙金

2柯爾：格林是我這輩子見過最棒防守者

3競技疊杯世錦賽　台灣奪25金15銀12銅

4謝淑薇報平安！西葡大停電波及馬德里賽

5「願為勇士赴湯蹈火」巴特勒平喬丹紀錄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366