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台灣16位小將閃耀競技疊杯世錦賽　勇奪25金15銀12銅

▲▼WSSA競技疊杯世界錦標賽，台灣勇奪25金15銀12銅。（圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供）

▲WSSA競技疊杯世界錦標賽，台灣勇奪25金15銀12銅。（圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年WSSA競技疊杯世界錦標賽在瑞士圓滿落幕，台灣派出16位小將參賽，在為期3天的賽事中表現亮眼，共奪得25金、15銀、12銅，高居本屆賽事金牌榜第3名。

來自23個國家共411名選手參與了此次賽事，競爭相當激烈。來自新北市裕德實驗高中的15歲女將曾渘媃在15到16歲女子組表現出色，個人囊括6金、2銀、4銅，成為本屆賽事「最多金」選手。她分別以1.681秒（3-3-3）、2.144秒（3-6-3）及6.078秒（Cycle）的成績封后，並在洲際大挑戰賽中代表亞洲奪冠。

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▲▼WSSA競技疊杯世界錦標賽，台灣勇奪25金15銀12銅。（圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供）

▲新北市裕德實驗高中15歲小將曾渘媃，在競技疊杯世界錦標賽勇奪6金。（圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供）

桃園市錦興國小的10歲小將呂侑宸在9到10歲男子組中同樣展現強勁實力，在3-3-3、3-6-3和Cycle 3項賽事中皆奪金，成為該組別的3冠王。

此外，首次參加世界賽的8歲小將林詩淇來自桃園市莊敬國小，在7到8歲女子組中3項全數摘金，成為最年輕的3冠后；她還與搭檔范榕容攜手奪得雙人Cycle金牌。

在19歲以上組別中，來自台灣的「學霸天團」Taiwan Dragon，以5名國立大學學生組成，奪得徒手接力3-6-3項目的金牌及Cycle項目的銅牌。

關鍵字： WSSA世界競技疊杯錦標賽曾渘媃

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