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艾德曼再見安！道奇延長賽7:6驚險逆轉　大谷翔平連3戰敲安獲3保送

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今（29）日在主場迎戰邁阿密馬林魚隊，雙方激戰至延長賽，道奇最終靠著艾德曼（Tommy Edman）的再見安打，逆轉取勝，連勝紀錄推進至3場。大谷翔平此戰2打數1安打，選到3次四壞球保送，外加一次盜壘成功。

比賽一開始，道奇隊便展現強大火力。首局，大谷翔平首打席敲出右外野安打，隨後成功盜上二壘。緊接著，靠著貝茲（Mookie Betts）的飛球推進到三壘，弗里曼（Freddie Freeman）隨後擊出中外野安打，順利攻下首分。MVP三人組攜手建功，道奇在開局就先馳得點。

道奇隊在前四局持續擴大領先，第5局T.赫南德茲（Teoscar Hernández）連續3場開轟，再添兩分，將比數拉開。先發投手梅（Dustin May）前五局表現穩健，未讓對手跑者踏上三壘。

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然而第6局，局勢急轉直下。梅在無人出局的情況下遭到安打與四壞球上壘，接著被瓦加曼（Eric Wagaman））擊出適時安打失分。退場後，接替的蘇耶羅（Wander Suero）未能穩住局面，送出四壞球形成滿壘，隨後被代打邁爾斯（Dane Myers）敲出滿壘砲，雙方比分扳成5比5平手。

比賽進入延長賽，道奇隊10局上半先遭馬林魚桑切斯（Jesús Sánchez獲）擊出超前安打而落後。但在10局下半，道奇在一出局二、三壘的大好機會下，艾德曼擊出關鍵右外野長打，一舉送回兩分，以7比6氣走馬林魚，驚險拿下3連勝。

大谷翔平此役在第一打席擊出安打，連3戰敲安，接下來連續3次四壞球保送上壘，第五打席則遭到三振，另外達成個人本季第7盜，打擊率0.290。

在首打席敲安打，大谷翔平接下來連3打席以四壞球保送上壘，也引起看台上的噓聲。在Ｘ（前稱推特）上，有網友直呼，「就是這樣，大谷這種等級的打者，除了像史金恩茲（Paul Skenes）這種投手之外，其他人根本不敢正面對決，所以沒必要亂揮棒。」也有不少人感嘆，「好久沒看到這樣了」、「又是被避開對決的模式」。

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊比賽棒球逆轉

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