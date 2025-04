NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

記者游郁香/綜合報導

「愛神」洛夫(Kevin Love)在征戰季後賽期間遭逢喪父之痛,他的爸爸、前NBA球員史丹(Stan Love)昨(28)日傳出病逝的消息,享壽76歲。在G4開打前,洛夫在昔日騎士隊友湯普森(Tristan Thompson)懷裡哭泣,「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)率克里夫蘭晉級後,也先表達悼念。

▲「愛神」洛夫在季後賽期間喪父,賽前在前隊友湯普森懷裡哭泣。(圖/翻攝自X/Bleacher Report)

洛夫的爸爸史丹身高6呎9吋(約206公分),曾是加州英格伍德晨興高中和奧勒岡大學的明星球員,在1971年NBA選秀以第9順位被巴爾的摩子彈隊選中。他在NBA 4個賽季,總計出賽226場,場均能砍6.8分、4.0籃板,也曾在美國籃球協會(ABA)為聖安東尼奧出戰12場比賽。

目前效力熱火的洛夫昨日在社群媒體上公布爸爸離世的消息,他透過一封深情悼念信表達哀思。他感嘆父親在生命最後6個月中堅強奮戰,即便身體逐漸衰弱,依然展現出堅韌的精神,「在我眼中,你仍是那位巨人,我的守護者,我的第一個英雄。」

Stan Love — former NBA player, Oregon Duck star, and father of Kevin Love — has died. He was 76. pic.twitter.com/j9OCvXhAwN

洛夫感謝父親教會他尊重、善良、幽默感與堅韌,並回憶起父親最後的願望,在家人圍繞下離開人世,「你無疑是我一生中最偉大的老師,一位父親般的典範。」

洛夫也坦言,父子之間曾有過分歧與隔閡,但這段歷程教會了他寬恕與和解的力量。他引用父親留給自己最大的禮物:「每一代人能傳承給下一代最重要的教訓,就是如何帶著平靜與愛走向人生的最後一程。」他感慨,雖然父親並不完美,但以無條件的愛成就了不朽的家庭精神。

▲熱火洛夫在季後賽期間喪父。(圖/達志影像/美聯社)

「爸爸,能成為你的兒子,我感到無比驕傲。我唯一的願望,就是讓你以我為傲。謝謝你給我的一切。」洛夫最後寫道,並以「我愛你」作為深情告別。

Donovan Mitchell sends his condolences to Kevin Love and his family:



“First off I want to give my condolences to Kevin Love and his family. That’s my dog. My brother I love you. Just keeping you in my prayers.” ❤️ pic.twitter.com/hSaPxqPP6I