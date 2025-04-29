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NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

記者游郁香／綜合報導

「愛神」洛夫（Kevin Love）在征戰季後賽期間遭逢喪父之痛，他的爸爸、前NBA球員史丹（Stan Love）昨（28）日傳出病逝的消息，享壽76歲。在G4開打前，洛夫在昔日騎士隊友湯普森（Tristan Thompson）懷裡哭泣，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）率克里夫蘭晉級後，也先表達悼念。

▲▼「愛神」洛夫在季後賽期間喪夫，賽前在前隊友湯普森懷裡哭泣。（圖／翻攝自X／Bleacher Report）

▲「愛神」洛夫在季後賽期間喪父，賽前在前隊友湯普森懷裡哭泣。（圖／翻攝自X／Bleacher Report）

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洛夫的爸爸史丹身高6呎9吋（約206公分），曾是加州英格伍德晨興高中和奧勒岡大學的明星球員，在1971年NBA選秀以第9順位被巴爾的摩子彈隊選中。他在NBA 4個賽季，總計出賽226場，場均能砍6.8分、4.0籃板，也曾在美國籃球協會（ABA）為聖安東尼奧出戰12場比賽。

目前效力熱火的洛夫昨日在社群媒體上公布爸爸離世的消息，他透過一封深情悼念信表達哀思。他感嘆父親在生命最後6個月中堅強奮戰，即便身體逐漸衰弱，依然展現出堅韌的精神，「在我眼中，你仍是那位巨人，我的守護者，我的第一個英雄。」

洛夫感謝父親教會他尊重、善良、幽默感與堅韌，並回憶起父親最後的願望，在家人圍繞下離開人世，「你無疑是我一生中最偉大的老師，一位父親般的典範。」

洛夫也坦言，父子之間曾有過分歧與隔閡，但這段歷程教會了他寬恕與和解的力量。他引用父親留給自己最大的禮物：「每一代人能傳承給下一代最重要的教訓，就是如何帶著平靜與愛走向人生的最後一程。」他感慨，雖然父親並不完美，但以無條件的愛成就了不朽的家庭精神。

▲▼NBA「愛神」洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火洛夫在季後賽期間喪父。（圖／達志影像／美聯社）

「爸爸，能成為你的兒子，我感到無比驕傲。我唯一的願望，就是讓你以我為傲。謝謝你給我的一切。」洛夫最後寫道，並以「我愛你」作為深情告別。

洛夫今日依舊出現在熱火主場，賽前他過去在騎士的多年隊友湯普森前來慰問，兩位克里夫蘭首冠成員緊緊相擁，洛夫在對方的懷裡難過落淚。騎士一哥米歇爾率隊以55分差橫掃邁阿密晉級次輪後，受訪時也先表達了哀悼之情，「首先，我想向洛夫和他的家人致以最深的哀悼。他是我的兄弟，在克里夫蘭一起經歷過很多成功。我愛你，我們會為你祈禱。」

米歇爾「超越勝負」的暖心舉動贏得各界盛讚。《體育畫刊》記者格勞斯（Dylan Grausz）表示，「米歇爾在賽後訪問中溫暖致意洛夫。他的父親、一位前NBA球星昨晚去世。米歇爾這樣的舉動非常了不起。」熱火球迷也稱讚米歇爾的行為，「米歇爾賽後首先提到的是洛夫和他父親的事……你真是個好人。」

關鍵字： 籃球NBA邁阿密熱火Kevin Love

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