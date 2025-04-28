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高中軟聯／骰到六！洪嘉恩11K完封秀　金門農工1比0險勝四維高中

▲金門農工洪嘉恩11K精彩完封。（圖／學生棒聯提供）

▲金門農工洪嘉恩11K精彩完封。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

113學年度高中軟式聯賽28日開打，金門農工靠著高二投手洪嘉恩一夫當關，完封壓制對手，以1比0擊敗去年亞軍四維高中，旗開得勝。

洪嘉恩此戰主投7局僅被擊出2支安打，送出高達11次三振、1次四壞，展現壓倒性投球內容。教練宋昀泰讚嘆道：「關鍵人物毫無疑問就是洪嘉恩，他幾乎完全封鎖對方打線，才能拿下這場1分險勝。」

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身高183公分的洪嘉恩，站上投手丘氣勢十足，他表示：「今天控球感覺像骰到六，沒有太多壞球，最後能用連續兩次三振收尾，非常開心也很振奮！」洪嘉恩是金門中正國小、金城國中出身，從少棒一路累積經驗，打下紮實基礎。

另一位教練楊德城也誇讚道：「洪嘉恩的好勝心強，在場上很有企圖心，也具備領導氣質，能自然帶動隊友求勝。」雖然身材偏瘦，目前僅71公斤，洪嘉恩也坦言希望未來可以再增重，不過也擔心會影響投球協調性。教練團一致認為，未來如果進入大學接受更高層次的訓練，洪嘉恩的球質、球威將能更上層樓。

這場比賽呈現投手戰，金門農工打線僅擊出3支安打，其中高二的宋育榮獨攬2安。他是柏村國小、金湖國中出身，被視為隊中最具長打威脅的打者。宋昀泰透露，「他目標是將球轟出全壘打牆外！」

金門農工關鍵的1分來自2局上，宋育榮敲出安打後靠隊友四壞球推進，再藉由捕手暴傳跑回本壘，奠定勝基。

去年金門農工預賽就遭到淘汰，今年首戰即扳倒強敵，宋昀泰強調：「這次全隊12人都是農工學生，沒有與金門高中聯隊組隊，一定會全力以赴，拚到最後！」

關鍵字： 高中聯賽洪嘉恩金門農工高中棒球勝利

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