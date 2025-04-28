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公鹿主帥坦承里拉德腿傷不樂觀　溜馬一哥放下恩怨關心：很難過

記者游郁香／綜合報導

季後賽首輪G2才克服血栓問題回歸的公鹿後場球星里拉德（Damian Lillard），在G4疑似遭逢左腳阿基里斯腱撕裂，將接受進一步檢查。賽後主帥瑞佛斯（Doc Rivers）坦言情況並不樂觀，搭檔「字母哥」則透露，小李承受了很多，是自己見過最堅強的球員之一，「我相信他能克服面前的一切難關。」

G3進行到第1節剩下6分11秒，公鹿小崔特（Gary Trent Jr.）右側三分未中，里拉德試圖衝回搶球時，雙腿突然失去支撐力，他勉強將球拍向小崔特，成功搶回進攻籃板，但自己隨即倒地不起，他痛苦地抓著左腳後跟。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

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▲公鹿球星里拉德恐遭逢重傷，主帥坦言不樂觀。（圖／達志影像／美聯社）

里拉德當下無法起身，只能坐在場上等待隊友犯規讓比賽暫停。暫停後，隊友庫茲馬（Kyle Kuzma）與主帥瑞佛斯趕到場上攙扶他起身，但他不敢讓左腳著地，單腳跳離球場，直接返回休息室。這位才剛克服右小腿深層靜脈血栓回歸的34歲明星控衛，很可能遭逢阿基里斯腱撕裂重傷。

▲▼公鹿里拉德、安戴托昆波；溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德因疑似阿基里斯腱撕裂倒地。（圖／達志影像／美聯社）

「明天會進行影像檢查。」瑞佛斯在公鹿以103比129不敵溜馬賽後對記者說，「很明顯是下腿部位的傷。老實說，情況看起來不太樂觀。」

瑞弗斯表示，「我當下就知道了。我真的很為他感到難過，他是為了球隊努力復出的，這種感覺真的很糟。」里拉德復出後兩場季後賽，僅繳出場均10.5分、6助攻、3籃板，投籃命中率跌到24%、三分命中率更只有18.8%，狀態相當掙扎，如今又受了重傷。

上季模仿里拉德「看錶」慶祝，前幾場又多次與小李起口角的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在記者會上放下恩怨，他一臉嚴肅地說，「我想把我的關心送給里拉德……看到這種事情發生在任何人身上都讓人很難過。」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、小崔特。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿一哥安戴托昆波喊話，不管里拉德面對什麼挑戰，都會陪著他一起挺過。（圖／達志影像／美聯社）

除了里拉德之外，受到最大衝擊的人可能是他的搭檔、公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），自2021年贏得總冠軍後，他至今僅在季後賽取得1勝，今年的晉級之路在小李倒下後，顯得岌岌可危，他們現在1勝3敗遭聽牌，季後賽恐止步首輪。

「字母哥」沉重地說，一開始只希望里拉德能自己站起來，但當看到他一瘸一拐、無法自行離場時，就知道情況不妙。「字母哥」提到，過去兩年親眼見證了里拉德在場上、場下所承受的一切，對他的韌性與堅強充滿敬佩，「他是我見過心理最強大的球員之一。」他也承諾，無論接下來面對什麼挑戰，全隊都會陪伴里拉德一起挺過難關。

關鍵字： 籃球NBA公鹿Damian Lillard里拉德溜馬字母哥哈利伯頓

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