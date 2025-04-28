運動雲

>

洋基確定汰除終結者！　威廉斯：最近的我不配這個位置

▲威廉斯（Devin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯（Devin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官網報導指出，開季至今表現慘不忍睹的洋基右投威廉斯（Devin Williams）已被拔除終結者職務，新終結者交由去年季後賽表現尤為亮眼的威佛（Luke Weaver）擔綱。威廉斯本人坦然接受這一調度並直言，「作為終結者，你必須不斷證明自己配得上這個位置，而我最近顯然沒做到。」

本季從釀酒人交易到洋基的威廉斯，在10場出賽8局的投球內容中，被敲出12支安打狂失10分，11.25的防禦率也足以證明威廉斯的狀態十分悽慘，此外他的三振率（18.2%）、揮空率（24.1%）和保送率（15.9%）都創下生涯最差紀錄。

「以最近的表現來看，這個決定對我來說並不意外，」威廉斯受訪時說道，「作為終結者，你必須不斷證明自己配得上這個位置，而我最近顯然沒做到。」

洋基主帥布恩（Aaron Boone）表示，本季至今投了13局且防禦率仍然是0的佈局投手威弗（Luke Weaver）將會接手「大部分」的救援任務。不過布恩也強調，他也有可能在比賽較早並且高張力的局面中使用威弗，並讓其他牛棚投手負責最後收尾。

「威廉斯仍然擁有成為頂尖投手的一切條件，他正處於生涯巔峰期，只是目前遇到了一些困難，」布恩說他是在周六告知威廉斯這個決定的，「我常跟球員們說，只要職業生涯夠長，就一定會遇到低潮和逆境。對威廉斯來說，幸運的是他擁有走出困境並變得更好的所有本錢，這也是我對他的期待。」

「但就目前來說，我認為把他從終結者的角色中抽出來，讓他重建節奏、自信和動能，是對大家都最好的安排，我完全預期他未來仍會是我們球隊重要的一員。」布恩如此說道。

布恩也承認，球迷的態度可能影響了威廉斯的心態，「這確實需要一點適應期，」布恩說，「威廉斯之前在大聯盟幾乎一路順風，他是主宰級的投手，這就是我常跟球員們講的，你的職業生涯中一定會遇到低潮，我還記得我2003年交易來洋基的時候，甚至連李維拉（Mariano Rivera）在8月時都被噓過，當時我簡直不敢相信，但李維拉後來還是找回了自己，繼續成為傳奇。」

「所以，遇到這種情況有點震驚是正常的，要適應新的環境、新的球隊，這都是過程，但我提醒威廉斯，他擁有一切能力，仍然可以打出精英級的表現，這一點毫無疑問。」布恩說道。

關鍵字： MLB紐約洋基威廉斯布恩

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

大谷翔平雙安率道奇2連勝　葛拉斯諾左肩不適傷退添隱憂

大谷翔平雙安率道奇2連勝　葛拉斯諾左肩不適傷退添隱憂

詹皇被肘擊後腦發生致命失誤　湖人G4又輸陷1勝3敗絕境

詹皇被肘擊後腦發生致命失誤　湖人G4又輸陷1勝3敗絕境

10.1秒「關鍵改判」送灰狼2罰　詹皇：不是說手是球的一部分

10.1秒「關鍵改判」送灰狼2罰　詹皇：不是說手是球的一部分

湖人下半場「完全沒換人」創NBA歷史　詹皇鏖戰46分鐘末節0分

湖人下半場「完全沒換人」創NBA歷史　詹皇鏖戰46分鐘末節0分

快訊／領航猿BCL資格賽爆衝突　盧峻翔被對手「熊抱」成意外插曲

快訊／領航猿BCL資格賽爆衝突　盧峻翔被對手「熊抱」成意外插曲

林家正左手連2傷！挨球吻又遭衝撞　痛苦傷退經紀公司回應

林家正左手連2傷！挨球吻又遭衝撞　痛苦傷退經紀公司回應

杜蘭怒目對峙挑釁球迷　紅襪全隊力挺、守護者致歉聲明

杜蘭怒目對峙挑釁球迷　紅襪全隊力挺、守護者致歉聲明

賈吉相隔10場再轟！續當「四割男」　超前陽春砲率洋基擒藍鳥

賈吉相隔10場再轟！續當「四割男」　超前陽春砲率洋基擒藍鳥

615粉絲大狂歡！桃子畫桃子、邊荷律插畫　PS女孩跨夜簽名不喊累

615粉絲大狂歡！桃子畫桃子、邊荷律插畫　PS女孩跨夜簽名不喊累

【機率3萬分之1】#宜蘭 海域驚見 #白色飛旋海豚 ！賞鯨客超驚喜

熱門新聞

快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

大谷翔平雙安率道奇2連勝　葛拉斯諾左肩不適傷退添隱憂

詹皇被肘擊後腦發生致命失誤　湖人G4又輸陷1勝3敗絕境

10.1秒「關鍵改判」送灰狼2罰　詹皇：不是說手是球的一部分

湖人下半場「完全沒換人」創NBA歷史　詹皇鏖戰46分鐘末節0分

快訊／領航猿BCL資格賽爆衝突　盧峻翔被對手「熊抱」成意外插曲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA季後賽嚴重誤判　尼克首輪聽牌

2大谷翔平雙安率道奇2連勝

3詹皇致命失誤　湖人陷1勝3敗絕境

410.1秒「關鍵改判」　詹皇有意見

5湖人下半場「完全沒換人」創NBA歷史

最新新聞

1NBA名人堂球星巴奈特去世

2威廉斯確定遭拔除洋基終結者！

3林家正左手連2傷！挨球吻又遭衝撞

4PS女孩全員出動！跨夜粉絲會超療癒

5里拉德重傷！公鹿G4狂輸26分遭聽牌

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366