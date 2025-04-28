洋基確定汰除終結者！　威廉斯：最近的我不配這個位置

▲威廉斯（Devin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官網報導指出，開季至今表現慘不忍睹的洋基右投威廉斯（Devin Williams）已被拔除終結者職務，新終結者交由去年季後賽表現尤為亮眼的威佛（Luke Weaver）擔綱。威廉斯本人坦然接受這一調度並直言，「作為終結者，你必須不斷證明自己配得上這個位置，而我最近顯然沒做到。」

Aaron Boone says Devin Williams has been removed from the closer role, per @JackCurryYES



Boone says Luke Weaver will get “a lot” of the save opportunities. Boone told Williams they want him to gain some momentum before hopefully returning to being the closer pic.twitter.com/rzaKGbCucd [廣告]請繼續往下閱讀... April 27, 2025

本季從釀酒人交易到洋基的威廉斯，在10場出賽8局的投球內容中，被敲出12支安打狂失10分，11.25的防禦率也足以證明威廉斯的狀態十分悽慘，此外他的三振率（18.2%）、揮空率（24.1%）和保送率（15.9%）都創下生涯最差紀錄。

「以最近的表現來看，這個決定對我來說並不意外，」威廉斯受訪時說道，「作為終結者，你必須不斷證明自己配得上這個位置，而我最近顯然沒做到。」

Devin Williams shares what he plans to work on moving forward.#YANKSonYES pic.twitter.com/0MwyDRDH6a — YES Network (@YESNetwork) April 28, 2025

洋基主帥布恩（Aaron Boone）表示，本季至今投了13局且防禦率仍然是0的佈局投手威弗（Luke Weaver）將會接手「大部分」的救援任務。不過布恩也強調，他也有可能在比賽較早並且高張力的局面中使用威弗，並讓其他牛棚投手負責最後收尾。

「威廉斯仍然擁有成為頂尖投手的一切條件，他正處於生涯巔峰期，只是目前遇到了一些困難，」布恩說他是在周六告知威廉斯這個決定的，「我常跟球員們說，只要職業生涯夠長，就一定會遇到低潮和逆境。對威廉斯來說，幸運的是他擁有走出困境並變得更好的所有本錢，這也是我對他的期待。」

「但就目前來說，我認為把他從終結者的角色中抽出來，讓他重建節奏、自信和動能，是對大家都最好的安排，我完全預期他未來仍會是我們球隊重要的一員。」布恩如此說道。

2025 is currently the year of the struggling (elite) closer:



- Devin Williams: 11.25 ERA

- Griffin Jax: 8.18 ERA

- Emmanuel Clase: 7.15 ERA

- Raisel Iglesias: 6.30 ERA

- Ryan Walker: 5.91 ERA

- Edwin Diaz: 4.50 ERA



Williams & Clase lost closer role.



pic.twitter.com/swjw1JiBwy — LouisAnalysis (@LouisAnalysis) April 27, 2025

布恩也承認，球迷的態度可能影響了威廉斯的心態，「這確實需要一點適應期，」布恩說，「威廉斯之前在大聯盟幾乎一路順風，他是主宰級的投手，這就是我常跟球員們講的，你的職業生涯中一定會遇到低潮，我還記得我2003年交易來洋基的時候，甚至連李維拉（Mariano Rivera）在8月時都被噓過，當時我簡直不敢相信，但李維拉後來還是找回了自己，繼續成為傳奇。」

「所以，遇到這種情況有點震驚是正常的，要適應新的環境、新的球隊，這都是過程，但我提醒威廉斯，他擁有一切能力，仍然可以打出精英級的表現，這一點毫無疑問。」布恩說道。