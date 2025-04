洋基確定汰除終結者！　威廉斯：最近的我不配這個位置

▲威廉斯(Devin Williams)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

根據MLB官網報導指出,開季至今表現慘不忍睹的洋基右投威廉斯(Devin Williams)已被拔除終結者職務,新終結者交由去年季後賽表現尤為亮眼的威佛(Luke Weaver)擔綱。威廉斯本人坦然接受這一調度並直言,「作為終結者,你必須不斷證明自己配得上這個位置,而我最近顯然沒做到。」

Aaron Boone says Devin Williams has been removed from the closer role, per @JackCurryYES



Boone says Luke Weaver will get “a lot” of the save opportunities. Boone told Williams they want him to gain some momentum before hopefully returning to being the closer pic.twitter.com/rzaKGbCucd