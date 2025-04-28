道奇輪值告急　大谷翔平復健進度不變、預估仍需數月

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟道奇隊28日（台灣時間）以9比2擊敗海盜，大谷翔平先發以「指定打擊」出賽，單場敲出2支安打，展現打擊手感回溫。不過教頭羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露，儘管球隊先發投手接連受傷，大谷的投手復出時程仍將維持原訂計畫，「數個月後」才有望重返投手丘，強調「不會提前」。

羅伯斯受訪時指出，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的右肩違和感是在嘗試調整投球動作、避免對手肘施加過大負擔時產生，「這讓他非常沮喪」。考量現有先發人力緊繃，羅伯斯也透露，已考慮將牛棚右投卡斯帕里斯（Ben Casparius）拉上先發輪值。

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道奇目前已失去左肩受傷的賽揚強投史奈爾（Blake Snell），而王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）與大谷翔平也尚在復健期。

至於外界關心的大谷翔平投手復出進度，羅伯斯明確表示，不會因傷兵潮而加速進程：「不會提前。翔平的復健過程是獨立進行的。」他補充，目前依照原定規劃，大谷預計「數個月後」才有可能重返投手丘，「目前他一週進行兩次牛棚練習，練投直球和指叉球，但像滑球這類對手肘負擔較大的球種尚未恢復投擲。我們正在非常謹慎地進行他的復健。」

至於場上表現，大谷翔平以「第一棒、指定打擊」出賽，單場4打數2安打，1得分，並有一次四壞保送，繳出連續兩場「雙安」的好表現。2局上，大谷擊出右外野二壘安打，幫助球隊製造追加分，7局再敲右外野安打。

羅伯斯此戰賽前提到，「前一戰（大谷）抓到變化球打出三壘打，對於擊球和平衡掌握得很好。雖然整體揮棒還有進步空間，但昨天是一個朝正確方向邁出的大步。」他也談到，大谷復出後初期打擊表現不穩，「之前也不是特別好，作為丈夫與父親休了幾天，打擊感受影響可以理解。需要一點時間，不過昨天的表現，希望能成為復甦的契機。」

大谷在復出後前4場僅16打數2安打，但近兩場累計10打數5安打，展現逐漸回溫的狀態。