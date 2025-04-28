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瑞迪克G4讓詹皇、唐西奇打滿下半場　魔術強森：不知是否明智

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人總教練瑞迪克（左）、詹姆斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣時間28日，湖人以113比116再度敗給灰狼，系列賽以1比3落後。洛城傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）對湖人今日表現感到不滿，並針對總教練瑞迪克（JJ Redick）提出「間接」批評。

魔術強森透過社群平台X指出，湖人在進攻端缺乏足夠的2分球得分，並質疑瑞迪克在第3戰與第4戰僅隔1天休息的情況下，仍讓詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）打滿整個下半場的決策。

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他寫道，「我不知道在第3戰與第4戰僅休息1天的情況下，讓詹姆斯和唐西奇打滿整個下半場是否明智。我們需要詹姆斯在第4節接管比賽時，他卻沒有得分。」

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯打滿第4節卻1分未得。（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森進一步表示，他對湖人在下半場大部分時間領先卻輸球感到「極度沮喪」。湖人在第3節逆轉了上半場小幅落後的局面，持續領先直到末節最後3分鐘被灰狼反超。期間，詹姆斯在末節1分未得，而唐西奇則是6投1中，進攻表現低迷。

儘管如此，詹姆斯全場仍攻下27分、12籃板，唐西奇則拿下38分、2助攻，整體數據並不算失色。值得慶幸的是，湖人接下來將擁有較長的休息時間，第5戰將於台灣時間周四上午10點開打，魔術強森或許能因此稍感欣慰。

關鍵字： NBA湖人魔術強森瑞迪克詹姆斯唐西奇

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