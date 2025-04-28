艾瓦瑞茲炸436英呎超遠轟　太空人7比3擊退皇家摘勝

▲太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間28日上午，休士頓太空人客場會師堪薩斯皇家，系列賽前兩場遭到連續完封的太空人打線在本戰重拾手感，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在3局上半轟出一支436英呎特大號三分砲率隊先馳得點，最終太空人7比3擊退皇家，順利終止2連敗。

3局上半客隊太空人率先發動進攻，麥科密克（Chas McCormick）與帕雷德斯（Isaac Paredes）先後上壘，隨後艾瓦瑞茲鎖定皇家先發布比奇（Kris Bubic）91英哩失投伸卡球，一棒扛出中外野大牆，太空人3比0取得領先。

5局上半太空人打線攻勢再起，佩尼亞（Jeremy Pena）在二壘有人時敲出適時安打，助隊將領先優勢擴大至4比0；主場皇家則是在5局下半有所建樹，主戰游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）擊出帶有1分打點的深遠長打，皇家追至1比4。

6、7兩局太空人憑藉著佩尼亞的長打以及迪亞茲（Yainer Diaz）開轟的好表現下再添2分，最終太空人7比3擊退皇家，順利終止2連敗。

太空人先發右投布朗本戰主投6局被敲出7支安打，飆出9次三振僅失1分，賽後也順利收下本季第4勝。「這一切從布朗開始，」太空人主帥埃斯帕達（Joe Espada）賽後盛讚子弟兵，「我們需要一場勝利，我們有正確的人站上投手丘，而艾瓦瑞茲也給了我們關鍵的一擊，即便是像他這樣成功的打者，也會有試圖找回狀態的時候，他現在開始在打擊區裡變得舒服了，這支三分炮可能是他一段長時間成功表現的開始。」

艾瓦瑞茲賽前打擊率低到僅剩兩成並只有兩發全壘打，但這場比賽艾瓦瑞茲擊出二壘安打外加全壘打，展現昔日強大的火力，「他是我們的大哥，」擔任開路先鋒的游擊手佩尼亞說道，「他此役有3分打點，他打得好，我們全隊就跟著起飛。」