灰狼蟻人激烈對位詹皇曝用意　聽牌後嗆：我比你們想像的強

“Just letting him know that we're here. You ain't just gonna push us around all night.”— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2025
Anthony Edwards on the physicality and pushing between himself and LeBron James tonight ????
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記者游郁香／綜合報導
灰狼在季後賽首輪G4以116比113力退湖人，系列賽3比1聽牌，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）全場轟下43分、9籃板、6助攻，整場多次與洛城天王詹姆斯（LeBron James）正面對決，他賽後霸氣嗆聲，「讓他知道，我們來了，不會被他們欺負！」
ANTHONY EDWARDS IS NOT BACKING DOWN FROM LEBRON JAMES! ????— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 27, 2025
The Team USA teammates are going head-to-head in Game 4!
Rookie (young player) & the vet! ???? pic.twitter.com/JV0keCBMO3
新生代巨星艾德華茲此役展現超強攻防兩端宰制力，每次詹姆斯持球，他都拚盡全力防守。終場前關鍵時刻，他成功製造詹姆斯「打手犯規」，穩穩罰進兩球，幫助灰狼鎖定勝局。
▲灰狼當家球星愛德華茲狂轟43分，帶隊3比1聽牌。（圖／達志影像／美聯社）
儘管湖人「雙核」苦撐到底，詹姆斯全場打了46分鐘，砍下27分、12籃板、8助攻，18罰15中，末節還貢獻關鍵阻攻和抄截。唐西奇（Luka Doncic）則攻下38分、7罰全中，無奈替補火力嚴重不足，板凳群僅拿6分，禁區得分、籃板總數也都處於劣勢，最終慘遭逆轉。
艾德華茲賽後也向質疑他的酸民嗆聲，「這是我一輩子的夢想，不管是美式足球還是籃球。只想證明自己屬於這個舞台，告訴所有質疑和批評我的人，我比他們想像的更強。」
▲灰狼一哥艾德華茲與湖人天王詹姆斯「激烈對位」。（圖／達志影像／美聯社）
除了艾德華茲連2場發威率隊逆轉，藍道（Julius Randle）也繳出25分、7籃板。雖然灰狼現在握有聽牌優勢，但G5要回到洛杉磯舉行，對此藍道不敢大意，「要拿下下一場勝利會更難，我們必須咬緊牙關苦撐。但就像整季以來一樣，我們要互相信任、為彼此而戰，只要做到這一點，我們就給了自己最佳的贏球機會。」
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