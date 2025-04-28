灰狼蟻人激烈對位詹皇曝用意　聽牌後嗆：我比你們想像的強

“Just letting him know that we're here. You ain't just gonna push us around all night.”



Anthony Edwards on the physicality and pushing between himself and LeBron James tonight ????



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記者游郁香／綜合報導

灰狼在季後賽首輪G4以116比113力退湖人，系列賽3比1聽牌，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）全場轟下43分、9籃板、6助攻，整場多次與洛城天王詹姆斯（LeBron James）正面對決，他賽後霸氣嗆聲，「讓他知道，我們來了，不會被他們欺負！」

ANTHONY EDWARDS IS NOT BACKING DOWN FROM LEBRON JAMES! ????



The Team USA teammates are going head-to-head in Game 4!



Rookie (young player) & the vet! ???? pic.twitter.com/JV0keCBMO3 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 27, 2025

新生代巨星艾德華茲此役展現超強攻防兩端宰制力，每次詹姆斯持球，他都拚盡全力防守。終場前關鍵時刻，他成功製造詹姆斯「打手犯規」，穩穩罰進兩球，幫助灰狼鎖定勝局。

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▲灰狼當家球星愛德華茲狂轟43分，帶隊3比1聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

儘管湖人「雙核」苦撐到底，詹姆斯全場打了46分鐘，砍下27分、12籃板、8助攻，18罰15中，末節還貢獻關鍵阻攻和抄截。唐西奇（Luka Doncic）則攻下38分、7罰全中，無奈替補火力嚴重不足，板凳群僅拿6分，禁區得分、籃板總數也都處於劣勢，最終慘遭逆轉。

艾德華茲賽後也向質疑他的酸民嗆聲，「這是我一輩子的夢想，不管是美式足球還是籃球。只想證明自己屬於這個舞台，告訴所有質疑和批評我的人，我比他們想像的更強。」

▲灰狼一哥艾德華茲與湖人天王詹姆斯「激烈對位」。（圖／達志影像／美聯社）

除了艾德華茲連2場發威率隊逆轉，藍道（Julius Randle）也繳出25分、7籃板。雖然灰狼現在握有聽牌優勢，但G5要回到洛杉磯舉行，對此藍道不敢大意，「要拿下下一場勝利會更難，我們必須咬緊牙關苦撐。但就像整季以來一樣，我們要互相信任、為彼此而戰，只要做到這一點，我們就給了自己最佳的贏球機會。」