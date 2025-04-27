國小軟聯／陳傑憲母校中正國小奪第7冠　蔡承展飆無安打MVP

▲高雄市中正國小終場以3比0完封新竹市東園國小。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

12強台灣隊長陳傑憲的母校高雄市中正國小在國小軟式聯賽冠軍戰中，以3比0完封新竹市東園國小，成功摘下隊史第七座金盃。中正國小的先發投手蔡承展以無安打比賽的精彩表現，獲得MVP大獎。

比賽一開始，中正國小就展現強勢攻勢。面對東園投手邱祈慎，中正在第一局下半由葉志龍和何羣接連安打，隨後靠著保送、暴投及高飛犧牲打，先得兩分。第五局下半，中正再度利用暴投再下一城，持續保持領先。

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蔡承展在投手丘上表現出色，前三局演出9上9下，東園直到第四局上半才因失誤首度上壘，但隨後出局，形成變相3上3下。蔡承展以70球獨撐六局無失分，投出六次三振，演出18上18下的精彩內容，助中正奪冠。

中正總教練尤伸評表示，蔡承展平時只能投到三、四局，但今天控球、速度都表現得很好。他的兩個哥哥蔡承融和蔡承哲分別是2018和2021年冠軍班底，家中三兄弟都在軟式聯賽拿下冠軍。

小六的蔡承展賽後表示，今天投得很棒，身體狀況很好，才能投完六局。他感謝教練的指導和爸爸的支持，鼓勵他要有自信面對挑戰。

中正國小成功奪冠，尤伸評坦言，本來只希望以八強為目標，能夠奪冠是小朋友們努力的成果。今年缺乏場地練球，但小朋友們請假的情況少，把握機會訓練，感謝校長及默默支持的贊助商。

團體獎名單揭曉，高雄中正奪冠，竹市東園居次，台東新生名列第三。個人獎項中，台東新生的顏宇謙獲得打擊獎第一名、打點獎及全壘打獎。高雄中正的簡睿辰獲得投手獎，而蔡承展則榮獲MVP。最佳教練獎由高雄中正的尤伸評、楊正安及蕭宥宏獲得。