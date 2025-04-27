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差點砸臉眼前一片黑　呂詠臻笑問李超另類慰問：那個算關心嗎？

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿投手呂詠臻26日對戰富邦悍將，在9局下遭董子恩擊出的強襲球直擊右側脖子。回憶當下情形，他表示，只記得要努力呼吸，眼前一片黑。所幸目前暫無大礙，但仍需兩至三天的觀察期。

總教練古久保健二表示：「脖子有瘀血情況，還需要一段休息時間。這是比賽中可能發生的事情，但由於是頸部以上的位置，仍擔心後續是否會出現不適反應。」

▲呂詠臻脖子被強襲球砸中。（圖／記者楊舒帆攝）

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▲呂詠臻脖子被強襲球砸中。（圖／記者楊舒帆攝）

呂詠臻描述當下情況時說：「真的很痛，也嚇了一跳。第一時間只想著要保持呼吸，當下感覺快要休克，雖然能呼吸，但眼前一片黑。那球來得太快，想接也來不及反應，更無法擋住。」他坦言，自己無法確定多久才恢復，只能努力維持呼吸，直到逐漸穩定，才稍微安心。

在投手丘上稍作喘息後，呂詠臻在球團人員攙扶下步行返回休息室。他表示：「當時身體狀態稍微恢復到能走動。現在進入觀察期，會配合防護員進行復健。咳嗽時會有異物感，吞嚥也會感到不適。」

回顧以往在球場上的受傷經驗，他補充：「以前曾被球打到手或腳，但這次被砸到脖子，是最嚴重的一次。」

董子恩在賽後立即透過IG傳送訊息道歉，呂詠臻也回覆：「沒事！確實他那球打得很好，打到其他地方可能就形成安打了。」他提到，第一時間收到家人、朋友的關心，並強調：「我沒事！」同時感謝大家的慰問。

前味全龍隊友李超也特地曬出與呂詠臻的對話截圖，打趣問他「有沒有變醜？」、「變得很醜了嗎？」呂詠臻笑著回應：「他那樣算關心嗎？算吧！」同樣身為投手，呂詠臻提醒：「投手要特別注意自身安全，這真的很危險。」

至於外界關心他帥氣的臉龐是否受傷，他苦笑著說：「砸到的是脖子。」說著還摸了摸脖子，補充道：「很痛。」

關鍵字： 呂詠臻強襲球樂天桃猿受傷棒球影音

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