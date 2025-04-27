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大谷翔平10天來首次牛棚　道奇隊教頭談復出時程

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，於台灣時間27日（台灣時間）對戰海盜隊賽前，首次進行牛棚練習，投出28球，展現穩定狀態。總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時表示，從目前掌握的情況來看，大谷的投球內容「非常扎實」。

大谷在主場球場進行牛棚練習，陸續投出四縫線速球、二縫線速球及指叉球。對於外界關心他正式以投手身分復出的時間表，羅伯斯強調，目前無法明確回應，「我們會按照非常有條理的步驟來安排。」

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據日媒《體育日本》報導，球團高層已將原定5月底到6月初的投手復出計劃做了調整，預計在明星賽之後的後半季讓他重新進入先發輪值。當被問及復出時機時，羅伯茲教練說：「老實說，現在這個時點，我完全不知道。即使是一般的春訓，要讓投手做好準備也需要數個月的時間。不確定會比那更快還是更慢。只能順其自然觀察下去。因為必須把他調整到先發投手的水準，這需要時間。我們目前正以非常謹慎的態度進行調整。」

大谷19日因妻子真美子誕下長女，進入「父親名單」，暫別賽場並於21日回歸出賽。原先預計24日進行的牛棚練習，臨時取消，球隊當時並未說明原因。

至於下一次牛棚練習的安排，羅伯斯透露，目前預定將在5月1日進行，且預計會是「輕量級」的練習。他補充表示，因為上周三未完成牛棚投球，因此確切情況仍需視大谷與投手教練團隊討論後決定。

關鍵字： 大谷翔平洛杉磯道奇隊牛棚練習投手復出明星賽

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