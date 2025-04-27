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SGA猛轟38分！雷霆4比0橫掃灰熊　成NBA最快晉級次輪隊伍

記者游郁香／綜合報導

本季聯盟龍頭雷霆今（27）日帶著3勝0敗聽牌優勢作客灰熊，曼菲斯一哥莫蘭特（Ja Morant）因G3「坐飛機」重摔受傷，缺席了這場背水一戰，奧克拉荷馬在頭牌「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛砍個人季後賽生涯新高38分帶領下，終場以117比115搶先挺進次輪，完成4比0橫掃。

▲▼雷霆「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大G4轟下季後賽生涯新高38分，率隊橫掃晉級。（圖／達志影像／美聯社）

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陷入0勝3敗絕境的灰熊，G4又少了當家一哥莫蘭特，但他們沒有放棄延長此系列賽的機會，直到比賽最後1分01秒都只落後2分。不過雷霆關鍵時刻的罰球都能把握住，MVP大熱門「SGA」終場前11.1秒砍進後撤跳投，將分差擴大到5分，儘管灰熊貝恩（Desmond Bane）很快回敬一顆三分球，雙方回到2分差，曼菲斯最終仍逆轉未果。

「SGA」本場猛轟38分、5籃板、6助攻、2抄截的全能數據，他賽後強調心態從未改變，「每晚上場，我都想成為最好的自己。前幾場沒做到，但今晚非常接近。正因為保持一樣的心態，才能打得自由自在。」

雷霆前場主力威廉斯（Jalen Williams）此役也攻下23分，他整個系列賽場均23分、投籃命中率達54%，總教練戴格諾特（Mark Daigneault）大讚，「他是一名進化中的球員，第3年對生涯影響重大，他變得更成熟了。」

灰熊方面，小皮朋（Scotty Pippen Jr.）攻下30分，貝恩和艾達馬（Santi Aldama）各有23分進帳。

▲▼雷霆「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆是本季最快晉級次輪的隊伍。（圖／達志影像／美聯社）

戴格諾特點評球隊末段表現時指出，「在季後賽壓力下，我們的防守執行、時間管理以及關鍵時刻的策略運用都非常到位。」

雷霆本季創下隊史新高、聯盟最佳的68勝紀錄，如今也成為首支晉級次輪的隊伍，還是以4勝0敗橫掃對手，下一輪他們將迎戰金塊與快艇系列賽的勝者。

關鍵字： 籃球NBA雷霆Shai Gilgeous-Alexander灰熊Ja Morant

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