SGA猛轟38分！雷霆4比0橫掃灰熊　成NBA最快晉級次輪隊伍

記者游郁香/綜合報導

本季聯盟龍頭雷霆今(27)日帶著3勝0敗聽牌優勢作客灰熊,曼菲斯一哥莫蘭特(Ja Morant)因G3「坐飛機」重摔受傷,缺席了這場背水一戰,奧克拉荷馬在頭牌「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)猛砍個人季後賽生涯新高38分帶領下,終場以117比115搶先挺進次輪,完成4比0橫掃。

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大G4轟下季後賽生涯新高38分,率隊橫掃晉級。(圖/達志影像/美聯社)

陷入0勝3敗絕境的灰熊,G4又少了當家一哥莫蘭特,但他們沒有放棄延長此系列賽的機會,直到比賽最後1分01秒都只落後2分。不過雷霆關鍵時刻的罰球都能把握住,MVP大熱門「SGA」終場前11.1秒砍進後撤跳投,將分差擴大到5分,儘管灰熊貝恩(Desmond Bane)很快回敬一顆三分球,雙方回到2分差,曼菲斯最終仍逆轉未果。

「SGA」本場猛轟38分、5籃板、6助攻、2抄截的全能數據,他賽後強調心態從未改變,「每晚上場,我都想成為最好的自己。前幾場沒做到,但今晚非常接近。正因為保持一樣的心態,才能打得自由自在。」

SGA TOO GOOD IN THE CLUTCH ????????



Playoff career-high 38 PTS. OKC ADVANCES. pic.twitter.com/ZqvgifVeyW