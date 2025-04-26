盧峻翔兩罰鎖勝局！領航猿BCL資格賽3連勝　暫居小組第2

▲盧峻翔終場前穩罰兩球，助領航猿鎖定勝局。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（26）日在BCL ASIA-EAST資格賽台灣站打頭陣，在新莊主場迎戰印尼雅加達明燈，靠著當家一哥盧峻翔終場前穩穩罰進2球，以66比63驚險奪勝，分組賽3戰全勝、6分積分暫居小組第2。

領航猿開賽團隊默契十足，第1節9人上陣就有7人得分，以19比10領先。不過次節雅加達明燈拉出8比0攻勢，橘軍直到上半場還剩5分50秒才靠瓊斯三分彈打破得分荒，上半場領航猿僅以35比34、1分小幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，盧峻翔轟進三分掀起攻勢，並在此節還剩6分16秒妙傳伯朗完成空接爆扣，讓主場球迷嗨翻。領航猿持續施壓防守，頻頻造成對手失誤，無奈外線火力熄火，三分球26投僅中6，罰球命中率也只有61.5%，始終無法徹底拉開差距。

終場前56.9秒，盧峻翔靠著對手違反運動道德犯規穩穩罰進2球，鎖定勝局，領航猿驚險收下對雅加達明燈的2連勝。

▲領航猿前鋒伯朗攻下雙十成績。（圖／領航猿提供）

總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後直言，「這場是艱難但重要的勝利」，他指出，第2節未及時調整導致被追近，下半場提升侵略性後，對位表現更好，但罰球命中率仍需改善，「第四節11投6中，差點讓比賽拖進延長賽。」

伯朗則指出，對手針對性防守提升許多，「他們干擾傳球、拚搶都很積極，這場空檔確實變少了，好在隊友們挺身而出，靠團隊力量拿下勝利。」

本場領航猿以瓊斯攻下16分最高，他另有7籃板、1助攻及2抄截；伯朗繳出15分、10籃板的雙十數據，外帶5阻攻、1抄截；葛拉漢進帳13分、6籃板、2助攻、3抄截；盧峻翔也有11分、6籃板、3助攻、1抄截的穩定輸出。