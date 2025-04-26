運動雲

>

盧峻翔兩罰鎖勝局！領航猿BCL資格賽3連勝　暫居小組第2

▲▼領航猿盧峻翔、伯朗。（圖／領航猿提供）

▲盧峻翔終場前穩罰兩球，助領航猿鎖定勝局。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（26）日在BCL ASIA-EAST資格賽台灣站打頭陣，在新莊主場迎戰印尼雅加達明燈，靠著當家一哥盧峻翔終場前穩穩罰進2球，以66比63驚險奪勝，分組賽3戰全勝、6分積分暫居小組第2。

領航猿開賽團隊默契十足，第1節9人上陣就有7人得分，以19比10領先。不過次節雅加達明燈拉出8比0攻勢，橘軍直到上半場還剩5分50秒才靠瓊斯三分彈打破得分荒，上半場領航猿僅以35比34、1分小幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，盧峻翔轟進三分掀起攻勢，並在此節還剩6分16秒妙傳伯朗完成空接爆扣，讓主場球迷嗨翻。領航猿持續施壓防守，頻頻造成對手失誤，無奈外線火力熄火，三分球26投僅中6，罰球命中率也只有61.5%，始終無法徹底拉開差距。

終場前56.9秒，盧峻翔靠著對手違反運動道德犯規穩穩罰進2球，鎖定勝局，領航猿驚險收下對雅加達明燈的2連勝。

▲▼領航猿盧峻翔、伯朗。（圖／領航猿提供）

▲領航猿前鋒伯朗攻下雙十成績。（圖／領航猿提供）

總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後直言，「這場是艱難但重要的勝利」，他指出，第2節未及時調整導致被追近，下半場提升侵略性後，對位表現更好，但罰球命中率仍需改善，「第四節11投6中，差點讓比賽拖進延長賽。」

伯朗則指出，對手針對性防守提升許多，「他們干擾傳球、拚搶都很積極，這場空檔確實變少了，好在隊友們挺身而出，靠團隊力量拿下勝利。」

本場領航猿以瓊斯攻下16分最高，他另有7籃板、1助攻及2抄截；伯朗繳出15分、10籃板的雙十數據，外帶5阻攻、1抄截；葛拉漢進帳13分、6籃板、2助攻、3抄截；盧峻翔也有11分、6籃板、3助攻、1抄截的穩定輸出。

關鍵字： 籃球BCL Asia桃園璞園領航猿伯朗瓊斯葛拉漢盧峻翔

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

「希望徐若熙趕快出國」　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

「希望徐若熙趕快出國」　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

好香！台式應援再登大聯盟　台鋼啦啦隊女孩熱情應援水手台灣日

好香！台式應援再登大聯盟　台鋼啦啦隊女孩熱情應援水手台灣日

盧峻翔兩罰鎖勝局！領航猿BCL資格賽3連勝　暫居小組第2

盧峻翔兩罰鎖勝局！領航猿BCL資格賽3連勝　暫居小組第2

灰狼「蟻人」讚嘆轟38分詹皇太誇張　隔扣唐西奇自嘲不夠猛

灰狼「蟻人」讚嘆轟38分詹皇太誇張　隔扣唐西奇自嘲不夠猛

MVP林智平扛4棒有壓力：盡力做出貢獻　賽後激勵小語保密到家

MVP林智平扛4棒有壓力：盡力做出貢獻　賽後激勵小語保密到家

TPBL公布衝突懲處！2人遭禁賽1場　海神克雷格加罰2萬5000元

TPBL公布衝突懲處！2人遭禁賽1場　海神克雷格加罰2萬5000元

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

【當兵熟悉旋律響起】和友人露營被帳篷外聲音吵醒！女聽完「部隊起床」笑：誰啦

熱門新聞

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

「希望徐若熙趕快出國」　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

好香！台式應援再登大聯盟　台鋼啦啦隊女孩熱情應援水手台灣日

盧峻翔兩罰鎖勝局！領航猿BCL資格賽3連勝　暫居小組第2

讀者回應

﻿

熱門新聞

1呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情

2徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

3徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

4希望徐若熙快出國　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

5台鋼啦啦隊女孩熱情應援水手台灣日

最新新聞

1盧峻翔兩罰鎖勝局！領航猿BCL3連勝

2灰狼「蟻人」讚嘆轟38分詹皇太誇張

3灰狼射手2度飆罵裁判「婊子」竟沒事

4MVP林智平扛4棒有壓力：盡力做出貢獻

5大巴黎聯賽連30場不敗紀錄遭終結

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366