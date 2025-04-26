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呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

▲▼呂詠臻差點被砸臉 。（圖／截自CPBL.TV）

▲呂詠臻差點被砸臉 。（圖／截自CPBL.TV）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿26日作客富邦悍將，9局下狀況不斷，呂詠臻遭董子恩擊出強襲球砸中脖子，總教練古久保健二坦言他很擔心。

談到9局被追分，古久保表示，「只能對決了，想辦法把危機解決掉，換了很多選手，呂詠臻因傷退場比較擔心。詠臻被砸到脖子，明天暫時無法上場，一軍名單有傷兵是較為擔心的事。」林智平也說，「我以為是打到臉，好險不是。脖子被砸到，希望他快點好起來，不希望團隊再少一位對球隊有貢獻的選手。」

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王志煊臨危受命登場，連續3次觸身球無法解決危機，古久保表示，「前一位因傷退場的關係，他可以在上面無限制熱身，再加上前一場也有觸身球，只能希望他再努力一點。」王志煊賽後難過落淚，林智平說，「比賽還很長，希望他找出最有利的方式面對比賽，今天難過後，明天轉換心情。」陳柏豪接替後一度被追近至1分差，最後驚險關門。

此外，桃猿後援投手朱承洋8局上撲向一壘，經治療後回到投手丘續投，古久保說，「他守備時撲下去，胸部撞擊壘包，他有回來投球。現在是比較緊張且身體熱的狀態，畢竟有挫傷的情況，睡一覺起來，還需要觀察情況。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿富邦悍將意外受傷球場情況

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