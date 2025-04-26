TPBL公布衝突懲處！2人遭禁賽1場　海神克雷格加罰2萬5000元

▲高雄全家海神克雷格遭禁賽1場並罰款2萬5000元。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL今（26）日高雄全家海神與新北國王一役，次節場上爆發衝突，海神洋將克雷格和國王洋將奧帝雙雙被趕出場，賽後聯盟火速公布懲處結果，克雷格與奧帝均遭禁賽1場，克雷格另被罰2萬5000元。

衝突發生在次節剩下4分37秒時，當時海神以42比33領先。李愷諺撞倒克雷格後，克雷格起身怒推對方，國王曼尼高、奧帝立刻衝上前力挺隊友，雙方爆發激烈推擠，克雷格甚至賞了奧帝一記巴掌，連林書豪也上前理論，場面火爆。

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▲新北國王奧帝遭禁賽1場。（圖／TPBL職籃提供）

裁判隨後回看重播，一開始僅將奧帝奪權驅逐出場，並給曼尼高、李愷諺、克雷格與威勝違反運動精神犯規，但國王教練團強烈抗議後，裁判最終改判，將克雷格也驅逐出場。

聯盟公告指出，克雷格因非籃球正常動作及推擠奧帝，違反運動精神犯規C2以上，禁賽1場並罰鍰2萬5000元，記點2點；奧帝則因推擠動作被禁賽1場。

TPBL聯盟重申，場上必須以尊重對手、尊重比賽為原則，任何形式的暴力與違反運動精神的行為皆不被容許，聯盟將持續強化維護賽場秩序與球員安全，呼籲各隊展現良好運動家精神。

TPBL完整公告如下

針對今日G112國王對海神賽事發生之衝突行為，經聯盟技術委員會開會決議判罰如下：

-判罰案號：25040007

-狀況一：高雄全家海神球員克雷格，於例行賽G112對新北國王賽事，第二節4:37對新北國王球員李愷諺的非籃球正常動作，以及後續對新北國王球員奧帝的推擠動作，裁判宣判奪權犯規。

-判罰依據：TPBL聯盟規章第四章第四條九.2.(2)及5.

-懲處內容：處高雄全家海神球員克雷格禁賽一場，於G114執行。並經技術委員會開會決議，此行為達到違反運動精神犯規C2以上，加處罰款新臺幣二萬五千元整，記點2點。

-狀況二：新北國王球員奧帝，於例行賽G112對高雄全家海神賽事，第二節4:37對高雄全家海神球員克雷格的推擠動作，裁判宣判奪權犯規。

-判罰依據：TPBL聯盟規章第四章第四條九.5.

-懲處內容：處新北國王球員奧帝禁賽一場，於G119執行。

聯盟再次強調，場上應以尊重對手、尊重比賽為原則，任何形式的暴力或違反運動精神的行為，皆不被容許。TPBL致力於維護賽場秩序與球員安全，呼籲所有球隊與球員共同以身作則，展現良好運動家精神，為球迷帶來更精彩且正面的賽事體驗。