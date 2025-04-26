灰狼「蟻人」讚嘆轟38分詹皇太誇張　隔扣唐西奇自嘲不夠猛

ANTHONY EDWARDS THROWS IT DOWN WITH AUTHORITY ????pic.twitter.com/tzLeEi4zAg — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 26, 2025

記者游郁香／綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在季後賽首輪G3轟下29分、8籃板、8助攻且整場0罰球，創下一項隊史紀錄，率隊以116比104取得系列賽第2勝。賽後「蟻人」大讚湖人天王詹姆斯（LeBron James）猛轟38分的表現很不可思議，也自嘲自己隔扣唐西奇（Luka Doncic）那一球很爛。

ANT & MCDANIELS HIT CLUTCH BUCKETS TO ICE THE WIN FOR THE TIMBERWOLVES ????????



THEY TAKE A 2-1 SERIES LEAD!! pic.twitter.com/QDvg6tdW2q — NBA (@NBA) April 26, 2025

艾德華茲此役在與40歲天王詹姆斯的對決中毫無畏懼，詹皇決勝節連砍3顆三分彈將分差縮小到1分後，「蟻人」跳出來接管戰局，撲滅了湖人的反攻氣焰。

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▲艾德華茲隔扣唐西奇，賽後自嘲「灌得不夠猛」。（圖／達志影像／美聯社）

談到艾德華茲此役對湖人防線的衝擊時，洛城主帥瑞迪克（JJ Redick）直言，「這是全隊的問題。我們今晚根本無法守住持球人。第1節的防守輪轉簡直慘不忍睹……他太輕易殺入我們的禁區。事實是，我們根本沒有護框能力……而且還被麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）打爆。」

「蟻人」則向整場猛轟38分的40歲天王詹姆斯致敬，「他真的太不可思議了。他用盡一切力量想幫助球隊贏球。他從猶加敦半島的距離都能把球投進，投得真的太誇張了。老實說，今天能和他對決真的很享受。」

▲灰狼當家球星艾德華茲G3砍下29分、8籃板、8助攻，且整場0罰球，創隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

艾德華茲此戰還有一記隔扣美技，他從唐西奇手中抄截成功，沿底線切入，霸氣在「金童」頭上完成隔扣，點燃全場氣氛。不過賽後他自嘲說，「那記扣籃很爛，我真希望能重來一次，本來應該拉回來灌得更猛一點。」

艾德華茲今日也寫下一項特殊的隊史紀錄，攻下29分、8籃板、8助攻且整場0罰球，創下灰狼隊史季後賽單場「無罰球最高得分」紀錄。