灰狼「蟻人」讚嘆轟38分詹皇太誇張　隔扣唐西奇自嘲不夠猛

ANTHONY EDWARDS THROWS IT DOWN WITH AUTHORITY ???? pic.twitter.com/tzLeEi4zAg

記者游郁香/綜合報導

灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在季後賽首輪G3轟下29分、8籃板、8助攻且整場0罰球,創下一項隊史紀錄,率隊以116比104取得系列賽第2勝。賽後「蟻人」大讚湖人天王詹姆斯(LeBron James)猛轟38分的表現很不可思議,也自嘲自己隔扣唐西奇(Luka Doncic)那一球很爛。

ANT & MCDANIELS HIT CLUTCH BUCKETS TO ICE THE WIN FOR THE TIMBERWOLVES ????????



THEY TAKE A 2-1 SERIES LEAD!! pic.twitter.com/QDvg6tdW2q