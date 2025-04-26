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高雄海神及時三分雨力退國王　晉級季後賽差「最後一哩路」

▲▼高雄全家海神克雷格、于煥亞。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神于煥亞第3節及時挺身而出。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神26日交手新北國王隊，海神隊第3節造大浪，于煥亞單節3記三分球，攜手胡瓏貿、余純安、威勝單節飆6記三分球，末節余純安防守建功穩住勝局，終場97比83擊敗國王收下近期3連勝，若明日能以11分以上的差距擊敗中信特攻，就能取得季後賽資格。

海神隊開賽保持領先，儘管次節場上爆發衝突，克雷格、奧帝雙雙奪權出場，國王第3節一度扳平，所幸于煥亞適時挺身，攜手胡瓏貿、余純安、威勝6記三分球，掀起24比7攻勢，其中于煥亞包辦3顆，單節9分，幫助海神隊拉開到全場最多17分領先。

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第四節蘇文儒、摩爾斯因犯規相繼離場，余純安關鍵兩次抄截成功，幫助海神穩住領先，拿下例行賽對戰國王首勝。

▲▼高雄全家海神克雷格、于煥亞。（圖／高雄全家海神提供）

▲克雷格次節與對手發生衝突遭驅逐出場。（圖／高雄全家海神提供）

這是威勝繼去年12月15日後，首返高雄巨蛋為海神出賽，他上半場就攻下13分、13籃板，此役共抓下21籃板，16分並送出全隊最多6次助攻。

威勝表示，畢竟前陣子客場連戰，自己也久未在主場出賽，很開心終於回到主場，在神隊友面前獻技，並與跟隊友並肩作戰，「很高興今天球隊有把握機會，把比賽贏下是最重要的，唯獨我自己的罰球還要再加強。」

于煥亞攻下12分、3籃板、2助攻，他上半場手感不佳，但易籃後迅速調整，第3節3記三分球，率隊重振士氣，「這就是我的工作，有空檔就要把握，勇於出手。」

不過于煥亞提到對自己表現並不滿意，包括半場進攻決策、罰球、防守站位並不確實，他表示越接近季後賽戰況一定更膠著，身為球隊資深球員，進攻端應該更沉穩，降低失誤率。

關鍵字： TPBL高雄全家海神新北國王

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