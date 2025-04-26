好香！台式應援再登大聯盟　台鋼啦啦隊女孩熱情應援水手台灣日

▲Wing Stars登上大聯盟，與僑胞互動，氣氛熱烈。（圖／桂田文創提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼啦啦隊Wing Stars於美國時間4月25日，在西雅圖T-Mobile球場帶來精彩演出，成功將台灣特色應援文化帶上大聯盟舞台。現場吸引超過2,000名僑胞到場支持，Wing Stars與小啦啦隊整齊劃一的舞蹈動作搭配雄鷹嗆司曲串燒，讓在場觀眾眼睛為之一亮。賽後，不少球迷紛紛向女孩們表達對表演的喜愛，稱讚這場賽前演出「真的很棒！」

在正式演出前一天，Wing Stars與FASCA海外青年文化大使的青年們進行排練，透過破冰活動彼此認識，並在動作指導與走位練習中，力求演出更加完美。這場以「雄鷹嗆司曲串燒」為主軸的表演，融合原住民文化的《南王之歌》、充滿活力的嗩吶應援曲《敢拼敢衝》、耳熟能詳的《氣蓋山河》、《戰鬥吧！雄鷹》，以及象徵台灣民俗信仰的三太子聯合應援，展現濃厚的台灣味，讓身處異鄉的僑胞深受感動，也讓美國球迷感受到截然不同的台灣音樂應援文化。

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桂田文創總經理謝汶芳表示：「去年Wing Stars剛成立不到一個月，就幸運地獲得三場台灣日活動的邀約，今年能夠再次登上大聯盟球場演出，是對我們極大的肯定。」她分享，女孩們經過一年的歷練，面對大型演出更加從容自信，今年特別準備了一連串嗆司曲，盼讓T-Mobile球場響起來自台灣的熱情聲浪。

演出期間，Wing Stars也走入觀眾席，在每半局中發送小禮物與僑胞互動，氣氛熱烈，展現十足親和力與凝聚力。首次參與大聯盟演出的李樂表示，能夠站上眾人夢想的大聯盟舞台，並在出場介紹時聽到耳邊熟悉的歡呼聲，讓她深受感動。她坦言沒有絲毫緊張，只提醒自己「好好享受當下！」唯一的挑戰則是因時差影響導致聲音沙啞，至今仍未完全恢復，讓她頗為苦惱。

隊長螢螢則分享，與去年相比，今年最大的不同是加入了三太子元素，讓應援更富濃厚台灣味。無論是來自在地台灣球迷或美國球迷的熱情歡呼，都讓她再次回想起去年初次登場時的感動，即使在偌大的球場中感到緊張，聽到觀眾的支持聲浪，仍能感受到滿滿能量，讓人十分動容。

考量到賽前表演並未對外播出，由謝汶芳總經理親自開啟直播，讓台灣的粉絲也能一同參與並為女孩們加油。可能因為太過亢奮的關係讓謝汶芳拿手機的手開始顫抖，讓線上粉絲開玩笑地向Mommy謝汶芳喊話「手不要再抖了啦！」

西雅圖水手隊台灣日活動由ITaiwan Foundation、西雅圖台灣青商會、西雅圖華僑文教服務中心、駐西雅圖台北經濟文化辦事處、Rocks Baseball、台灣國際基金會共同主辦。

▲Wing Stars登上大聯盟，與僑胞互動，氣氛熱烈。（圖／桂田文創提供）