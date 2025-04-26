國小軟聯／延長賽險勝！竹市東園力拚隊史首冠

▲▼隊長黃智傑先發5.1局無失分，竹市東園力拚隊史首冠。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新竹市東園國小在今天（26日）的國小軟式聯賽4強賽中，與花蓮縣太巴塱國小激戰至延長賽，最終以2比1險勝，成功闖進冠軍戰，力爭隊史首座冠軍。

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兩隊在8強賽順利晉級，隨後在4強賽交鋒。比賽中，雙方投手表現出色，太巴塱由鄭宇恩與張政豪接力投球，東園則由黃智傑主投5.1局，接著由梁益信接手。正規6局結束時，雙方仍以0比0平手。

進入延長賽的「突破僵局制」，太巴塱先攻，靠著內野滾地球拿下1分。東園在7局下半先因對手失誤追平比分，隨後在2出局後，太巴塱投手張政豪投出保送，接著再出現觸身球，讓東園以再見分贏得比賽。

東園總教練翁政浩表示，太巴塱的投手與前三棒攻擊力強，不易突破。幸好先發投手黃智傑狀況極佳，並懂得用腦袋投球，至第6局才換投，延長賽中降低失分就有機會贏球。

隊長黃智傑先發5.1局無失分，表現優異。他表示，昨天投1局狀況不佳，教練提醒他提高出手點，今天表現改善，用節奏擾亂對手。小六的黃智傑自小三下學期開始打球，目標是打職棒，欣賞統一獅的陳傑憲。

東園曾在109學年度獲得亞軍，明天將再度挑戰金盃，對手同樣是高雄市中正國小。翁政浩表示，小朋友達成教練的期許，將練習成果展現出來。中正經驗豐富，明天將全力以赴。

明天上午11點，東園將與中正進行冠軍戰，季軍戰則於9點率先開打，由花蓮縣太巴塱國小對上台東縣新生國小。