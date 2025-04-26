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大巴黎聯賽連30場不敗紀錄遭終結　主帥放眼歐冠「感到樂觀」

▲大巴黎主帥恩里克（Luis Enrique）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大巴黎主帥恩里克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間26日凌晨，法甲第31輪由榜首巴黎聖日耳曼主場迎戰排名第四的尼斯，尼斯靠著中場大將桑松（Morgan Sanson）上演梅開二度的好表現下，3比1賞給巴黎本季聯賽首敗；大巴黎主帥恩里克（Luis Enrique）賽前曾表示，如果能夠換取晉級歐冠決賽，他願意接受這場對尼斯的失利，在球隊30場聯賽不敗紀錄告終後，恩里克仍然保持樂觀。

巴黎聖日耳曼在比賽前30分鐘占據主導地位，創造了多次破門機會，但率先取得進球的卻是作客的尼斯；第35分鐘布阿納尼（Badredine Bouanani）在中場帶球推進後，助攻桑松在禁區內輕鬆推射破門，尼斯1比0先馳得點。

6分鐘後主場巴黎發動攻勢，魯伊斯（Fabian Ruiz）接應登貝萊（Ousmane Dembélé）送出的精彩挑傳後，以一記精彩的半截式射門助隊1比1扳平比分。

下半場開賽22秒客隊尼斯攻勢再起，桑松在禁區內凌空掃射完成個人單場第二記進球，尼斯2比1再度領先；第70分鐘尼斯持球推進前場，恩達伊希米耶（Youssouf Ndayishimiye）接獲自由球後頭槌破門，尼斯將領先優勢擴大至3比1，直至完場。

巴黎主帥恩里克在賽前曾表示，如果能夠換取晉級歐冠決賽，就算本戰輸球他也願意接受，結果大巴黎今天真的1比3慘遭痛宰，終結聯賽開季連續30場不敗的紀錄，但恩里克仍保持樂觀。

「我們嘗試了各種不同的進攻方式，對方的防守也非常出色，如果能在對陣兵工廠時也踢出這樣的比賽並創造30次射門機會，我們會非常滿意，但今天必須祝賀尼斯，我們會繼續互相支持，全力以赴，」恩里克說道。

關鍵字： 足球法甲巴黎聖日耳曼

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