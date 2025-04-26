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從兄弟到悍將魔力藍「理髮廳」再開張：他們會請我喝咖啡吧？

▲魔力藍。（圖／富邦悍將提供）

▲魔力藍。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將洋投魔力藍的「理髮廳」再次開張，這次幫范國宸與申皓瑋剪新髮型，兩位「顧客」都很滿意，他笑說，自己也會精進技術，了解最新流行髮型。至於是否考慮當副業？他笑著回答，「只是興趣啦！」

魔力藍透露說，「有一次在休息室剪頭髮，被隊友看到，他們請我幫忙剪，我也很樂意，這件事挺酷的。」范國宸對新髮型很滿意，魔力藍表示，「國宸給我一些建議，簡單幫他處理。他們應該會買咖啡請我喝吧！」

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從兄弟時期就曾幫忙隊友剪頭髮，魔力藍表示，「除了接受手術的幾個月，平時我常常自己修剪頭髮，這段時間我精進了一些技術，也會看最近流行的髮型。」

考慮未來將其發展為副業嗎？魔力藍笑說，「這是興趣而已。」他進一步解釋了開始自己理髮的原因，「以前習慣每週都剪頭髮，但在疫情期間無法去理髮，於是開始看YouTube影片，就像上大學上課一樣，增進技術。」他也提到，「身為職業球員，我必須保持乾淨，這樣才能對得起自己的球迷。」

魔力藍在二軍先發4.2局，投91球，被擊出4支安打，送出4次保送，失1分。他表示，「有一些投球限制，4.2局後就退場，加強變速球。希望調整節奏，順利銜接回一軍比賽。」

銳歐受傷後，魔力藍將回到一軍先發，他表示，「看到隊友受傷是不樂見的，我能做的就是準備好自己，等待教練團的指示。」

▲魔力藍幫范國宸剪頭髮。（圖／范國宸IG限動）

▲魔力藍幫范國宸剪頭髮。（圖／范國宸IG限動）

關鍵字： 棒球富邦悍將魔力藍理髮廳剪髮

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