運動雲

>

詹皇點出湖人G3輸球主因　坦言唐西奇生病「重創戰力」

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯賽後坦言季後賽沒有犯錯空間，失誤葬送了比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲天王詹姆斯（LeBron James）在首輪G3狂轟38分，湖人依舊不敵灰狼，賽後詹皇坦言季後賽「沒有犯錯空間」，點出紫金大軍單場16次失誤葬送了勝利。他也指出，搭檔唐西奇（Luka Doncic）身體不適，讓球隊受到不小的打擊。

詹姆斯今日表現神勇，上半場就飆出22分，決勝節更一度連砍3顆三分彈，將比數逼近到1分差，整場狂轟38分，無奈湖人最終沒能擋下灰狼新生代巨星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）的關鍵表現，吞下系列賽第2敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹姆斯賽後直言，「在季後賽裡，沒有犯錯的空間。」他強調，湖人本場失誤過多，讓對手灰狼多出太多進攻機會，「他們出手了91次，我們只有78次，這就是比賽勝負的分水嶺。」

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯表示唐西奇生病重創球隊戰力。（圖／達志影像／美聯社）

談到關鍵時刻的表現，詹皇指出，「他們做了關鍵的進攻，我們也有機會，但就是沒能把球打進。」他認為湖人錯失太多應該把握的機會，最終只能吞敗。

唐西奇因感染腸胃型流感，身體極度不適之下，此戰火力明顯衰退，對此詹姆斯表示，「他對我們來說非常重要，他的身體狀況確實讓我們遭受了不小的打擊。」

目前湖人在系列賽1比2落後，必須迅速調整，避免再犯類似錯誤，才能在季後賽生存下去。

關鍵字： 籃球NBA湖人LeBron JamesLuka Doncic詹姆斯唐西奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

梅賽斯7局被敲1安無失分　統一4比1打敗台鋼重回首位

梅賽斯7局被敲1安無失分　統一4比1打敗台鋼重回首位

旅日溝通問題曾向老婆哭訴　克魯茲：心態不強容易迷失

旅日溝通問題曾向老婆哭訴　克魯茲：心態不強容易迷失

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

熱門新聞

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1格林推人才害巴特勒重摔？影片還原真相

2詹皇轟38分刷新紀錄　湖人擋不住灰狼

3悍將傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

4改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心

5不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情

最新新聞

1悍將傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

2從兄弟到悍將魔力藍「理髮廳」開張

3水手王牌吉爾伯特因傷提前退場

4悍將二軍雙野手感燙　何時回一軍？

5詹皇坦言唐西奇生病「重創戰力」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366