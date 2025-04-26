詹皇點出湖人G3輸球主因　坦言唐西奇生病「重創戰力」

▲湖人天王詹姆斯賽後坦言季後賽沒有犯錯空間，失誤葬送了比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲天王詹姆斯（LeBron James）在首輪G3狂轟38分，湖人依舊不敵灰狼，賽後詹皇坦言季後賽「沒有犯錯空間」，點出紫金大軍單場16次失誤葬送了勝利。他也指出，搭檔唐西奇（Luka Doncic）身體不適，讓球隊受到不小的打擊。

詹姆斯今日表現神勇，上半場就飆出22分，決勝節更一度連砍3顆三分彈，將比數逼近到1分差，整場狂轟38分，無奈湖人最終沒能擋下灰狼新生代巨星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）的關鍵表現，吞下系列賽第2敗。

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詹姆斯賽後直言，「在季後賽裡，沒有犯錯的空間。」他強調，湖人本場失誤過多，讓對手灰狼多出太多進攻機會，「他們出手了91次，我們只有78次，這就是比賽勝負的分水嶺。」

▲詹姆斯表示唐西奇生病重創球隊戰力。（圖／達志影像／美聯社）

談到關鍵時刻的表現，詹皇指出，「他們做了關鍵的進攻，我們也有機會，但就是沒能把球打進。」他認為湖人錯失太多應該把握的機會，最終只能吞敗。

唐西奇因感染腸胃型流感，身體極度不適之下，此戰火力明顯衰退，對此詹姆斯表示，「他對我們來說非常重要，他的身體狀況確實讓我們遭受了不小的打擊。」

目前湖人在系列賽1比2落後，必須迅速調整，避免再犯類似錯誤，才能在季後賽生存下去。