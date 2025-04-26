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唐西奇賽前狂吐最新狀況曝　湖人主帥證實詹皇2周前受傷

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇G3賽前嘔吐不止，仍堅持帶病作戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（26）日以104比116在灰狼主場吞下系列賽第2敗，「金童」唐西奇（Luka Doncic）此戰身體明顯不適，主帥瑞迪克（JJ Redick）透露，唐西奇賽前嘔吐不止，前一晚上幾乎無法入睡；根據球團的消息，他感染了腸胃型流感，賽後接受治療，並未參加記者會。

過去2場合計轟下68分的唐西奇，今日比賽開打後傳出他胃部不適，他整場都不在狀況內，拚戰了40分鐘僅拿下17分，另有8助攻和7籃板，三分8投2中，顯得十分掙扎，他無法以百分之百的狀態應戰，也讓湖人陷入苦戰，最終以12分差落敗。

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洛城主帥瑞迪克賽後透露，唐西奇過去24小時一直身體不適，G3賽前一晚幾乎無法入睡，「他整個下午都在嘔吐，狀況真的很差。」球隊發言人隨後證實，唐西奇感染了腸胃型流感，他因此缺席了賽後記者會。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人過去20年在系列賽1比2落後時戰績0勝3敗，本輪面臨嚴峻考驗。（圖／達志影像／美聯社）

隊友里夫斯（Austin Reaves）直言，「唐西奇今晚已經付出了一切，做了所有能做的來幫助我們贏球。最後3分鐘我們還有機會，但就是沒能完成。」

除了唐西奇身體出狀況，瑞迪克也意外證實了天王詹姆斯（LeBron James）在例行賽倒數第2場遭逢傷勢。詹皇兩周前對火箭拉傷左側髖屈肌。瑞迪克指出，這類傷勢通常需要1到2周復原，「今天剛好滿兩周，他的移動明顯流暢許多。」並強調詹皇正在一步步找回最佳狀態。

湖人目前1勝2敗，根據統計，他們過去20年在系列賽1比2落後的情況下，最終都沒能晉級，戰績為0勝3敗，局勢不太樂觀。不過里夫斯強調團隊氣氛不受影響，「士氣很好，我們知道該在哪些地方做得更好，才能贏下比賽。」

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯髖屈肌傷勢持續好轉中。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA湖人LeBron James詹姆斯唐西奇

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