唐西奇賽前狂吐最新狀況曝　湖人主帥證實詹皇2周前受傷

▲唐西奇G3賽前嘔吐不止,仍堅持帶病作戰。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人今(26)日以104比116在灰狼主場吞下系列賽第2敗,「金童」唐西奇(Luka Doncic)此戰身體明顯不適,主帥瑞迪克(JJ Redick)透露,唐西奇賽前嘔吐不止,前一晚上幾乎無法入睡;根據球團的消息,他感染了腸胃型流感,賽後接受治療,並未參加記者會。

過去2場合計轟下68分的唐西奇,今日比賽開打後傳出他胃部不適,他整場都不在狀況內,拚戰了40分鐘僅拿下17分,另有8助攻和7籃板,三分8投2中,顯得十分掙扎,他無法以百分之百的狀態應戰,也讓湖人陷入苦戰,最終以12分差落敗。

洛城主帥瑞迪克賽後透露,唐西奇過去24小時一直身體不適,G3賽前一晚幾乎無法入睡,「他整個下午都在嘔吐,狀況真的很差。」球隊發言人隨後證實,唐西奇感染了腸胃型流感,他因此缺席了賽後記者會。

▲湖人過去20年在系列賽1比2落後時戰績0勝3敗,本輪面臨嚴峻考驗。(圖/達志影像/美聯社)

隊友里夫斯(Austin Reaves)直言,「唐西奇今晚已經付出了一切,做了所有能做的來幫助我們贏球。最後3分鐘我們還有機會,但就是沒能完成。」

除了唐西奇身體出狀況,瑞迪克也意外證實了天王詹姆斯(LeBron James)在例行賽倒數第2場遭逢傷勢。詹皇兩周前對火箭拉傷左側髖屈肌。瑞迪克指出,這類傷勢通常需要1到2周復原,「今天剛好滿兩周,他的移動明顯流暢許多。」並強調詹皇正在一步步找回最佳狀態。

the Lakers are 0-3 in the past 20 years when trailing 2-1 in a series ????



Can they overcome the deficit and still win the series? ???? pic.twitter.com/r8OFsJXBkZ