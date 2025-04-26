巴特勒G3出賽機率曝！　勇士主帥樂觀：這是耐痛程度的問題

▲勇士主將巴特勒G3出賽成疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士核心主力巴特勒（Jimmy Butler）在G2重摔退場後，今（26）日被列為出賽存疑（questionable），G3上場機率約5成。主帥柯爾（Steve Kerr）表示，巴特勒屬於「每日觀察」狀態，他樂觀認為G3有機會出賽，「這就是一個疼痛忍耐度的問題。」

巴特勒在G2首節爭搶防守籃板時，被火箭小將湯普森（Amen Thompson）推擠失去平衡，重摔在尾椎部位，隨即退場接受治療。雖然MRI檢查結果未見結構性損傷，但根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，巴特勒仍有很大可能缺席G3。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前巴特勒被勇士列為「出賽存疑」，不過主帥柯爾顯得很樂觀，「畢竟是Jimmy，我們都知道他什麼傷都能硬撐上場，所以我們會再看看。他現在絕對是每日觀察的狀態，要看明天感覺如何，但我認為有可能出賽。」

▲勇士主帥柯爾對巴特勒復出持樂觀態度。（圖／達志影像／美聯社）

勇士今日安排長時間影片課及約30分鐘的簡單練習，巴特勒則在場邊休息未參加。柯爾透露，這類傷勢類似過去自家一哥柯瑞（Stephen Curry）遭遇的骨盆挫傷，「這就是一個疼痛容忍度問題，所以他是每日觀察。」

勇士後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則因食物中毒在G2只打了14分鐘，目前已恢復進食並自認能出戰G3。至於「小手套」培頓二世（Gary Payton II）右肩拉傷也被列為出賽存疑。

巴特勒2月加盟勇士後，帶隊打出25勝9敗佳績，若他G3無法上陣，將對勇士影響甚鉅，他在G1曾砍下25分、7籃板、6助攻、5抄截的全能數據。柯爾表示，如果巴特勒缺陣，庫明加（Jonathan Kuminga）等人需要扛起更多責任，「無論Jimmy能否出賽，大家都要隨時做好準備。」

▲巴特勒重摔後僅打8分鐘退場，勇士G2不敵火箭。（圖／達志影像／美聯社）