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害灰熊一哥莫蘭特重摔被罵爆　雷霆悍將：我急煞時滑倒

記者游郁香／綜合報導

NBA龍頭雷霆在季後賽首輪G3上演29分驚天大逆轉，取得3勝0敗聽牌優勢，然而此戰勝負之外的焦點，落在雷霆悍將多特（Luguentz Dort）對灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）一次激烈碰撞，導致後者「重摔」臀部退場上。不少曼菲斯球迷怒罵多特「故意」傷人，對此多特解釋自己是急煞時滑倒，兩人才會撞上。

此戰第2節還剩3分15秒，莫蘭特在一次快攻跳起上籃時，被回防的多特不慎碰撞，導致他在空中失去平衡，臀部著地重摔。該犯規最終並未升級為惡意犯規，但莫蘭特退場後便未能回歸，留下15分、5助攻的數據。

▲▼灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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▲灰熊一哥莫蘭特在快攻中遭多特碰撞，重摔退場，傷勢引發關注。（圖／達志影像／美聯社）

雖然失去莫蘭特後，灰熊仍一度將領先擴大至29分，但雷霆在第3節打出36比18猛烈攻勢，末節再以27比13收尾，最終完成自1997年以來NBA季後賽第2大逆轉勝。

自家一哥重傷、球隊又被逆轉，讓灰熊球迷難以接受，怒罵多特應該被禁賽，甚至有人氣到想把他送進監獄，「他『滑倒了』，然後在莫蘭特起跳時還往他身上靠，這根本是故意的。」

多特賽後接受訪問時則喊冤，「真的很遺憾，我希望他沒事。我當時只是拚命回防，停下來時沒注意到他在我後面，我試圖去碰球但滑倒了，結果我們撞上了。他的摔倒真的不是我故意造成的。」

▲▼灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫蘭特退場後，灰熊慘遭雷霆29分大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）也力挺子弟兵，「我不希望任何球員受傷，莫蘭特是一位偉大的競爭者。他的傷勢的確影響了比賽，但我認為那是一次乾淨的碰撞，雙方都在全力拚戰，只是一次不幸的意外。」

不過就算多特不是故意，這起重摔意外已帶給灰熊重傷害，莫蘭特退場後，曼菲斯進攻明顯斷電，原本能將系列賽扳成1勝2敗，如今卻陷入0勝3敗的絕境，莫蘭特之後是否還能上陣也是未知數。

關鍵字： NBA灰熊雷霆多特莫蘭特

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