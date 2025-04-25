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尼克險遭絕殺！奇葩判決惹議　主帥席波杜開砲：不合理

▲▼尼克總教練席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克總教練席波杜（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約尼克今（25）日在季後賽首輪第3戰以118比116驚險擊敗底特律活塞，在系列賽中取得2勝1敗領先。不過，這場比賽的結尾堪稱怪異，連尼克總教練席波杜（Tom Thibodeau）賽後都怒噴不合理。

比賽最後1分鐘，尼克一度領先7分，但活塞在剩下8.6秒時依舊有理論上的絕殺機會。先是小哈達威（Tim Hardaway Jr.）砍進三分球追至3分差，隨後哈特（Josh Hart）發邊線球給布朗森（Jalen Brunson），而後者在半場前接球後往後退，幾乎踩回後場，但裁判因「自然的身體慣性」未判回場違例，讓許多球迷對規則有了新理解。

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▲▼尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克一哥布朗森（右）。（圖／達志影像／美聯社）

布朗森其後罰球失手，活塞哈里斯（Tobias Harris）三分命中將差距縮小至1分，剩下1.5秒。布朗森再次站上罰球線，第一罰命中，第二罰故意不進，但此時計時器竟提早啟動，導致裁判判定重置球權，活塞得以從邊線發球再拚一擊。

然而活塞最終並未把握，杜倫（Jalen Duren）發出一記傳球直接越過康寧漢（Cade Cunningham）頭頂，錯失追平機會，尼克才驚險逃過一劫。

對此，席波杜表示，「他們說那是規則的一部分，但我不覺得這樣合理，在季後賽這樣的舞台上，這種事不該發生，絕對不該。」

關鍵字： NBA尼克活塞席波杜

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