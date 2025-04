4比3擊敗紅襪　水手打破「芬威魔咒」成功摘勝

▲▼吳(Bryan Woo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間25日上午,西雅圖水手靠著先發右投吳(Bryan Woo)6局8K優質先發率領下,客場4比3擊退波士頓紅襪,贏得了自2014年以來在芬威球場的首個系列賽勝利;打破「芬威魔咒」的水手目前連續拿下五個系列賽勝利,戰績提升至14勝11敗的他們在美西也僅落後德州遊騎兵半場勝差。

One if by land, Woo if by SEA pic.twitter.com/h8b6COKIUU