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4比3擊敗紅襪　水手打破「芬威魔咒」成功摘勝

▲▼吳（Bryan Woo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼吳（Bryan Woo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間25日上午，西雅圖水手靠著先發右投吳（Bryan Woo）6局8K優質先發率領下，客場4比3擊退波士頓紅襪，贏得了自2014年以來在芬威球場的首個系列賽勝利；打破「芬威魔咒」的水手目前連續拿下五個系列賽勝利，戰績提升至14勝11敗的他們在美西也僅落後德州遊騎兵半場勝差。

1局上半水手打線就成功突破紅襪王牌左投羅切（Garrett Crochet），賈佛（Mitch Garver）在兩出局1、2壘有人時擊出深遠長打，水手2比0先馳得點取得領先。

2局上半水手攻勢再起，無人出局滿壘時摩爾（Dylan Moore）與羅德里奎茲（Julio Rodríguez）分別擊出高飛犧牲打與滾地球再進帳2分，水手將領先優勢擴大至4比1。

3局下半紅襪打線有所建樹，杜蘭（Jarren Duran）敲二安上壘後，布萊格曼（Alex Bregman）擊出適時安打，助隊將分差縮小至2比4。

比賽一路打到8局下半，水手派出史皮爾（Gabe Speier）上場中繼，史皮爾一上來就被紅襪捕手納瓦耶茲（Carlos Narváez）夯出全壘打，紅襪追到3比4僅剩一分差，然而水手後續登板的索頓（Trent Thornton）與穆諾（Andrés Muñoz）先後登板順利守成，水手最終4比3收下勝利，贏得了自2014年以來在芬威球場的首個系列賽勝利。

水手先發吳本戰主投6局，被敲出3支安打責失2分，送出8次三振1次保送，連續3場比賽繳出優質先發，賽後收下本季第3勝；紅襪部分掛帥主投的羅切先發5局狂失4分，被擊出5支安打送出9次三振，賽後吞下今年第2敗。

關鍵字： MLB波士頓紅襪西雅圖水手

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