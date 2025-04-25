李政厚本季第11支二安！並列聯盟最多　擊退釀酒人登國聯西區第2

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力舊金山巨人的韓籍外野手李政厚正以火熱表現橫掃國聯，他在今（25）日與釀酒人一役貢獻1安、2保送，率隊6比5逆轉奪勝，幫助巨人正式超車道奇，登上國聯西區第2名。

李政厚本場擔任「第3棒、中外野手」，首打席便掃出二壘安打，打回追平分，之後連續2個打席獲得四壞保送。值得一提的是，這是他本季第11支二壘打，與大都會阿隆索（Pete Alonso）並列全大聯盟第1。

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目前他打擊率為.333（96打數32安）、另有3轟、16打點、22得分、11次保送，OPS高達.981，各項數據名列國聯前段班，包括：

打擊率：並列第5

安打數：並列第3

得分：第6

出壘率：第11

長打率：第7

OPS：第7

長打數：第4

不僅進攻手感火燙，李政厚在守備也有精彩演出，首局面對釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich）的中右外野飛球，他高速衝刺接殺後立即回傳一壘，完成雙殺守備，阻止對手擴大比分。

李政厚的表現不只讓媒體驚豔，美國大聯盟官網也以「風之孫，如暴風般席捲國聯」為標題，盛讚他對聯盟的影響力，肯定他快速成為巨人陣中無法忽視的主力。